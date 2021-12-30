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Medya EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca bombayı patlattı: Evet haberler doğru
Medya

EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca bombayı patlattı: Evet haberler doğru

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sona ermesinin ardından boşa çıkan oyuncu Oktay Kaynarca, Eylül ayında yeni bir projeye başlayacaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 15:40:00 -
EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca bombayı patlattı: Evet haberler doğru

Başrolünde yer aldığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi sürpriz şekilde sona eren Oktay Kaynarca ve yönetmen Onur Tan, geçtiğimiz gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

İstinye Pazarı katından alışveriş yapan Oktay Kaynarca ve yönetmen Onur Tan, muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek objektiflere poz verdi.

Yapımcı oluyor

Usta oyuncu, "eylül ayında yeni bir dizi ile ekranlara döneceğini ve dizinin yapımcılığını da kendisinin üstleneceği" yönünde çıkan haberlerin sorulması üzerine, "Evet, haberler doğru" demekle yetindi.

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