EDHO'nun başrol oyuncusunun başı belada! Hukuki süreç başlatıldı

Emlak sektöründe yaşanan ilginç dolandırıcılık hikayelerine bir yenisi daha eklendi. Dolandırıcılar, bu kez Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'nın adını kullandı.

İzmir Urla'da lüks bir site içerisinde yer alan 4.5 milyon liralık villanın satışını kolaylaştırmak ve yurt dışında yaşayan müşterileri ağlarına düşürmek isteyen sahtekarlar, 'Oktay Kaynarca ile komşu olma imkanı.

Mükemmel fırsatı kaçırmayın' başlığı ile sosyal medyaya ilan koydu. Belirtilen sitede evi olmayan Kaynarca, adını kullanan kişilerle ilgili hukuki süreç başlatıyor.