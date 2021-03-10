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Medya EDHO'da şoke eden ölüm!
Medya

EDHO'da şoke eden ölüm!

ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde şoke eden bir ayrılık yaşandı. İshak'a karşı operasyon başlatan İlyas, hastaneye sızarak İshak'ın adamı Orhan'ı öldürdü.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 14:06:00 -
EDHO'da şoke eden ölüm!

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 2 Mart Salı akşamı 185. yeni bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölümde İshak'ın aracına uyuşturucu koyduğu Hızır Çakırbeyli, cezaevine girdiği Kimsesiz Doğan'la birlikte tahliye oldu.

Final sahnesinde ise İlyas, Orhan'ı hastanede öldürdü.

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