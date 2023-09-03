EDHO'da Ozan Akbaba! Kod adı, Hızır Çakırbeyli! Hayranları şoke oldu: Haydi ekran başına

EDHO yeni sezonu dizilerin yayın dönemine başlamasıyla beraber yakından takip ediliyor. Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Henüz EDHO'ya dair bir fragman yayınlanmazken seyirciler, ATV EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak? Ozan Akbaba EDHO'dan ayrıldı mı? gibi soruların yanıtını araştırıyor. Detaylar sizlerle...

EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EDHO yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Sezon başlangıcının geçtiğimiz sene olduğu gibi yine Ekim'de olması planlanıyor. Zaten 5 ve 4. sezonlar da eylül ayının son haftasında başlamıştı.

OZAN AKBABA EDHO'DAN AYRILDI MI?

Ozan Akbaba'nın EDHO'dan ayrılıp ayrılmayacağı hakkında net bir açıklama bulunmuyor.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir.

Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır.

Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar.

Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar.

Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur.

Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar.

İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer.

Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.