Edepsizlik etme Fatih Altaylı!

İslam'ı ve Müslümanları tahkir etmeyi alışkanlık haline getiren Fatih Altaylı, bu defa da "bilim yazısı" kılıfı altında kinini kustu. "Bizim memlekette imam hatip lisesi açma rekoru kıranların Çin modeli uyguluyoruz deme cüretlerinin komikliğini bilim ortaya çıkarıyor" herzesini yumurtlayan Altaylı, "Değersiz TL’yi bize 'Çin modeli' diye yutturanların size anlatmadığı şey, Çin’in bilimsel eğitimde aldığı mesafe" diye yazdı. İşte Altaylı'nın Habertürk'teki o kin kokan yazısı:

"Yıllardır televizyonda “Teke Tek Bilim” adı altında bilim programı yapıyorum.

Özellikle de gelişmiş ülkelerde en zeki gençlerin tercih ettiği, Türkiye’de ise birkaç meraklı genç dışında kimsenin yüzüne bakmadığı temel bilimler alanında bir bilinç yaratmaya çalışıyorum.

Felsefe, fizik, kimya, biyoloji, coğrafya, jeoloji, tarih üzerinde en çok durduğumuz konular.

Ben bunu yaparken kimileri gülüyor, kimileri dalga geçiyor, kimileri ise gündemden korktuğumu, siyaset konuşmaya çekindiğim için bunu yaptığımı iddia ediyordu.

Hala da ediyor olabilirler.

Çok da umurumda değil.

Bilim konusunda bir bilinç oluşturmak, siyasetten çok daha önemli bana göre.

Haklılığımın kanıtı ise her gün her yerde karşımıza çıkıyor.

Mesela Çin.

Bizim memlekette imam hatip lisesi açma rekoru kıranların Çin modeli uyguluyoruz deme cüretlerinin komikliğini bilim ortaya çıkarıyor.

Çin, ihracatının yüzde 30’unu “Yüksek teknoloji ürünleri” ile yaparken, Türkiye’de bu oran AK Parti döneminde yüzde 3,5’lardan yüzde 2,5’lara geriliyor mesela.

Değersiz TL’yi bize “Çin modeli" diye yutturanların size anlatmadığı şey, Çin’in bilimsel eğitimde aldığı mesafe.

Çin bugün dünyada tüm ülkelerden daha fazla bilim üretiyor, daha fazla bilimsel makale yayınlıyor, daha fazla patent alıyor.

(...) Türkiye ise hala abuk sabuk modellerle, hiçbir sonucu olmayan finans oyunları ile gelişebileceğini, zenginleşebileceğini düşünüyor.

Oysa tek kurtuluş bilimde.

Ama lafta değil, gerçek bilimde."