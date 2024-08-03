Edepsiz yine iş başında! LGBTİ’li sapkın Barbaros’tan millete hakaret

Daha önce defalarca millete hakaret eden Barbaros Şansal, gittiği yurt dışından hakaretlerini sürdürüyor. Son yayınladığı videoda, arka planda "G.TTE" yazan bir firmayı göstererek, "Memleketin hali ortada işte," diyerek Türk milletine hakaret etti.

Bu edepsiz davranışlarıyla Şansal, bir kez daha tepki topladı. Daha önce de benzer hakaretler ve provokasyonlarla gündeme gelen Şansal'ın bu son videosu, birçok kesimden sert eleştiri aldı.

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