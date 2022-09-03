Edepsiz Aleyna Tilki'ye bak sen! Yürü git işine kızım

Gençlere örnek olarak gösterilen ve ahlaksız hareketleriyle tepki toplayan Aleyna Tilki isimli şarkıcı, konserlerinin iptal edilmesine tepki göstererek büyük bir pişkinlik örneği sergiledi.

Toplumun yoğun tepkisinin bir sonucu olarak son dönemlerdeki konserleri ardı ardına iptal edilen Tilki, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Aleyna Tilki, son olarak Çorum'da düzenlenecek olan konserinin tepki içerikli bir açıklamayla iptal edilmesine karşılık "Çok üzgünüm.. Aylardır iptal olan işlerime, yaratılan baskıya çok üzülüyorum. Çocukluğumdan beri sustuklarımı, yaşadıklarımı sahnede şarkılarımla iyileştirmek yaşamdaki tek yolum. Benden sahnemi aldığınızda, benim yaşadıklarımı sindirebileceğim bir hayatım olmayacak" diyerek tribünlere oynadı.