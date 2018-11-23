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Edep yerleri kaşıntısı nasıl geçer?

Yaşlılarda deri kuruması, çocuklarda ise kılkurdu yüzünden kaşıntı oluyor.

23 Kasım 2018 Cuma 15:12
Edep yerleri kaşıntısı nasıl geçer?

Makat bölgesi kaşınma sık rastlanan bir sorundur. Bu inatçı anal kaşınma, çocuklarda ve yaşlılarda daha sık görülen bir durumdur. Çocuklarda bu durum, sık rastlanan bir parazit olan kılkurdunun varlığına bağlı olabilir. Yaşlılarda ise sebep, yaşlanan derinin kuruması yüzündendir.

Bazen de normalde anal kanalı kapalı tutan kaslar aşlılarda ve çocuklarda gevşediğinde, dışkı dışarı sızarak bu bölgedeki deride tahrişe yol açabilir.

Eğer dışarı çıkmalardan. ihtiyaç gidermelerden sonra uygun temizlik yapılmaz taharetlenmekte titizlik gösterilmezse, bölgedeki kirlilik tahrişe ve kaşınmaya sebep olabilir.

Bazı kişiler, edeb bölgelerini sert bir sabun bezi ve sabunla iyice temizlemeye çalışırlar. Bu durum, bölgenin daha da kaşınmasına, yanmasına ve tahriş olmasına yol açabilir.

Bazı kişilerin kaşınmayı geçirmek için kendi başlarına kullandıkları ilaçlar, tahrişe yol açarak kaşımayı ve yanmayı artırabilir.

Stresin de kaşınmaya yol açtığı biliniyor. Fakat bu tür kaşınma bölgesel kalmaz bütün bünyede görülür genellikle.
Eskiden kronik anal kaşınması olanlarda, anüs bölgesine ışın tedavisi, alkol enjeksiyonu ve hatta bu bölgedeki deri ve sinirleri çıkarmak için ameliyat yapılıyordı. Artık bu tür uygulamalar ortadan kalkmıştır.

Nadir de olsa bazı başka sebepler var

Doktorunuz edeb yeri kaşınmanızın sebebini araştırırken, sedef hastalığı gibi bir deri hastalığının, deri kanserinin ve bir mantar enfeksiyonunun işaretlerini de arayacaktır. Kaşınmaya ve tahrişe sebep olan hemoroid, anal fissür ve anal fistül yönünden de muayene edilebilirsiniz; bu hastalıklar edeb yeri kaşınmalarının nadir sebepleridir. Çoğu defa kaşınmanın kesin sebebi bulunamıyor..

Ne yapmalı?

1- Kaşımayı kesin. İrade sahibi olmalısınız. Sürekli kaşıma tahrişe yol açar. Ne kadar çok kaşırsanız, o kadar çok kaşınırsınız. Bölgeye soğuk uygulamayı de-neyin.

2- Bölgeyi temiz tutun. Gece, gündüz ve her ihtiyaç gidermeden sonra bölgeyi tahriş etmeden, nazikçe temizleyin.

3- Dışkı sızıntısının deride yaptığı tahrişi engellemek için, bu bölgeye bez koyun ve gerektikçe değiştirin.

4- Kaşınmayı azaltmak için yatarken antihistaminik bir ilaç da alınabilir.

 

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 15:12
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