  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O ilimizde şiddetli deprem! Çevre iller de sallandı! Flaş açıklama az önce geldi

Türk savunma sanayii şirketine dev sipariş! Daha önce böylesi görülmedi

Türkiye’den dengeleri değiştirecek hamle! Ve anlaşma sağlandı! Bütün dünya şaşkın

Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar! Alçaklığın ‘Sözcü’sü

Ümit Özdağ ve avanesine ders olsun! Irkçı saldırılara karşı takdir toplayan video

Hadi hakim bey! Bunları da tutuklayın! Atatürk resimlerini kimi ağzına kimi k.çına geçiriyor

Ekrem sendika ağalarıyla el ele verdi! İşçisini bir gecede sattı

Otoyola ilk kez bir F-35 iniş yaptı

Milli Eğitim Bakanı’ndan flaş açıklama! “Bunu yapamayan öğrenci sınıfı geçemez”

Kiralarla ilgili flaş gelişme! Tüm Türkiye’ye duyuruldu! Artık böyle olacak
Sosyal Medya Edep Ya hu! Arkadaşını küçümserken yerin dibine battı
Sosyal Medya

Edep Ya hu! Arkadaşını küçümserken yerin dibine battı

Yeniakit Publisher
2023-09-23 12:54:00 -

Evine gelen arkadaşını öyle bir eleştirdi ki sosyal medyanın tepkisine neden oldu. Arkadaşını küçümseyeceğim derken kendi yerin dibine battı.

Tiktok üzerinden bir genç kızın paylaştığı video sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Genç kız eve davet ettiği arkadaşından bahsederek, adeta içtiği suyu ve yediği yemeğin lokmalarını saydı.

Tepki çeken genç kız şunları söyledi:

"Böyle terbiyesizlik görmedim, biliyor da kendisini... Kendini evinde gibi hisset dersin ya onu da yalandan dersin... Hani bir şey yemeye çekinirsin, silip süpürdü gitti ya. Damacanam doluydu, şu an boş. Bir daha evime çağırmayacağım"

Sosyal medyada tepki yağıyor! Laikçi kadından polise iğrenç sözler
Sosyal medyada tepki yağıyor! Laikçi kadından polise iğrenç sözler

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sosyal medyada tepki yağıyor! Laikçi kadından polise iğrenç sözler

Sosyal medya fenomenleri birbirine girdi! '70 kilo kimse beni dövemez'
Sosyal medya fenomenleri birbirine girdi! '70 kilo kimse beni dövemez'

Yaşam

Sosyal medya fenomenleri birbirine girdi! '70 kilo kimse beni dövemez'

Kadıköy'de mayoyla gezen kadın sosyal medyada çok konuşulmuştu! "yok artık" dedirten bir cezaya çarptırıldı
Kadıköy'de mayoyla gezen kadın sosyal medyada çok konuşulmuştu! “yok artık” dedirten bir cezaya çarptırıldı

Sosyal Medya

Kadıköy'de mayoyla gezen kadın sosyal medyada çok konuşulmuştu! “yok artık” dedirten bir cezaya çarptırıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23