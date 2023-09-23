Edep Ya hu! Arkadaşını küçümserken yerin dibine battı

Tiktok üzerinden bir genç kızın paylaştığı video sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Genç kız eve davet ettiği arkadaşından bahsederek, adeta içtiği suyu ve yediği yemeğin lokmalarını saydı.

Tepki çeken genç kız şunları söyledi:

"Böyle terbiyesizlik görmedim, biliyor da kendisini... Kendini evinde gibi hisset dersin ya onu da yalandan dersin... Hani bir şey yemeye çekinirsin, silip süpürdü gitti ya. Damacanam doluydu, şu an boş. Bir daha evime çağırmayacağım"