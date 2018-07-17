Edebiyatçı Ali Nar kabri başında anıldı

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Türkiye'deki İslami edebiyat alanındaki çalışmaların öncü isimlerinden Ali Nar, İstanbul'da mezarı başında düzenlenen programla anıldı.

Ali Nar’ın Edirnekapı Şehitliği’nde bulunan kabri başında gerçekleşen anma programına Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, İslami İlimler, Kültür ve Edebiyat Vakfı Başkanı Siyami Akyel, TYB İstanbul yönetim kurulu üyeleri İhsan Kabil, Muzaffer Doğan, FSMÜ İslami Bilimler Dekanı Ahmet Turan Aslan, ailesi, dostları, sevenleri katıldı.

EBEDÎ ANILACAK BİR DURUŞ

TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, 2015’te aramızdan ayrılan şair ve yazar Ali Nar hakkında bir demeç verdi ve şunları söyledi:

“Ömrü mücadeleyle geçen insanlar vardır. Zorluklar onları yıldırmaz, baskılar korkutmaz. Onlar sadece varlıklı zamanları değil yokluk ve yoksulluk zamanları için de kendilerini programlamış, ‘kahrın da hoş lütfun da’ deme sırrına ermişlerdir. Mal biriktirme, dünyalıklarını çoğaltma kaygısına kapılmayan ve tek dertleri davaları olan bu adamlar, yaşadıkları çağda iz bırakmayı başarmışlardır. İşte onlardan biridir Ali Nar. Edebiyatçı, mücahit, vakıf ve gönül adamı… Güzel vasıfların çoğunu hak eden bir mümin…

EHL-İ SÜNNET ÇİZGİSİNİ KILIÇ GİBİ KUŞANDI

Ehl-i Sünnet çizgisinin bu zor zamanda tek başına kılıç gibi kuşanarak kafası karışıklara ve itikadı bozuklara karşı korkusuzca savaştı. Şahitlik ederiz ki mümin ve muvahiddi. Makam-mevki gözetmeden, inancı uğruna kendisini meydan yerinde nöbete adayan duyarlı bir Müslüman oldu. ‘Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek’ diyen Âkif’in ahlakıyla ahlaklanmıştı. Dengelerin alt üst olduğu bir dönemde, ‘ya ben öleyim mi söylemeyim de’ diyerek hakkı söylemekten hiçbir zaman vazgeçmedi. Akademisyen ve yazar unvanlı birçok kişinin FETÖ’den nemalandığı onlar adına eser çıkarıp onların türküsünü söylediği zamanlarda bile Ali Nar Hoca hain örgütün oyunlarını halka anlatmaya çalıştı. Bu çok saygıdeğer bir durumdur ve ebedî anılacak bir duruştur.”