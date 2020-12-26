Edebiyat, müzik ve sanat dünyasının ünlü isimleri, 2020'de hayata veda etti

İSTANBUL (AA) - GÜÇ GÖNEL SAĞIROĞLU - HİLAL UŞTUK - Bu yıl sinemadan televizyonlara, müzikten edebiyata, sivil toplum kuruluşlarından basın dünyasına kadar önemli kayıplar yaşandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, aralarında Adalet Ağaoğlu, Ayşegül Atik, Mehtap Anıl, Timur Selçuk, Haldun Boysan, Recep Aktuğ, Suat Yalaz'ın da bulunduğu, izleyici, okuyucu ve dinleyicinin severek takip ettiği ünlü isimler, 2020'de yaşama veda etti.

- "Kurtlar Vadisi"nden 5 kayıp

Bir döneme damgasını vuran "Kurtlar Vadisi" adlı dizide "Tombalacı" karakterini canlandıran Haldun Boysan, "Konsolos Ender Bey" rolünü canlandıran Recep Aktuğ, "Ordinaryüs" karakterine hayat veren ünlü oyuncu Turhan Kaya, "Orhan" karakterini canlandıran Devrim Parscan ve "Amerikalı üstad" rolünü oynayan Umut Demirdelen, hayatını kaybeden isimler arasında yer aldı.

Canlandırdığı karakterlerle izleyicinin unutamadığı isimler arasındaki Recep Aktuğ, 14 Ocak'ta 65 yaşındayken uzun süredir yaşadığı KOAH hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Aktuğ aynı zamanda şarkı sözü yazarı ve şarkıcıydı.

Haldun Boysan ise dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'de 31 Ağustos'ta henüz 62 yaşındayken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Boysan sadece dizi ve filmlerde canlandırdığı karakterlerle değil, seslendirdiği karakterlerle de Türk halkının beğenisini kazanan bir sanatçıydı.

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Turhan Kaya, 1 Nisan'da 69 yaşındayken koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren isimlerden biri oldu.

Akciğerindeki kronik rahatsızlığının nüksetmesi nedeniyle yoğum bakımda tedavi altına alınan 67 yaşındaki Umut Demirdelen, 21 Nisan'da hayata gözlerini yumdu.

Yüze yakın dizi, sinema ve tiyatro projesinde yer alan Devrim Parscan ise yaşlılığa bağlı nedenlerle 24 Kasım'da 83 yaşındayken hayatını kaybetti.

- Sinema ve dizi dünyasından kayan yıldızlar

"Çiçek Taksi", "7 Numara", "Ekmek Teknesi" adlı dizilerde rol alan oyuncu Ercüment Doğan, 4 Ocak'ta, 55 yaşındayken hayata veda etti.

Yeşilçam'da 1970'li yıllarda çekilen "Ömercik" filmlerinin başrol oyuncusu Ömer Dönmez, 1 Şubat'ta, 61 yaşındayken mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Henüz 4 yaşındayken kamera karşısına geçen Dönmez, kendi ismiyle oynadığı filmlerle sinema dünyasının unutulmayan çocuk yıldızları arasına adını yazdırdı. 17 yaşında geçirdiği bir kaza nedeniyle sol gözünü kaybeden Dönmez, bir süre büfecilik ve taksicilik yaptı. Dönmez en son, "İkinci Bahar" dizisinde bir kuruyemişçiyi canlandırmıştı.

Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi, oyuncu Muhterem Nur, 20 Mart'ta 88 yaşındayken hayata veda etti. "Üç Arkadaş" filminde başrolde yer aldıktan sonra ünlü olan ve kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen Nur, Malatya turnesinde "Baba" lakaplı Gürses ile tanıştı. 1986'da evlenen çift, Gürses'in vefatına kadar evli kaldı.

Tiyatro ve sinema oyuncusu, radyocu, seslendirme sanatçısı Levent Ünsal, geçirdiği kalp krizi sonucu, 21 Mart'ta 56 yaşındayken hayatını kaybetti. Son olarak izleyenlerin büyük ilgi gösterdiği yerli animasyon filmi "Kral Şakir"de "Necati" karakterini seslendiren başarılı sanatçı, "Şahları da Vururlar", "Üç Dahi", "Cyrano De Bergerac", "Karmakarışık", "Kahraman Osman", "Sona Erdi Abuzer Nasıl Kurtulur?", "Patron Kim?" ve "Kuş Kafesi" adlı oyunlarda rol almıştı.

Yönetmen Özer Kızıltan, 5 Mayıs'ta 57 yaşındayken kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Başarılı televizyon ve sinema filmleriyle tanınan Kızıltan, 2005'te çektiği "Takva" filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali, Kars Altın Kaz Film Festivali, Adana Altın Koza Film Festivali, İstanbul Film Festivali ve SİYAD değerlendirmelerinde ödüle layık görülmüştü. Film ayrıca Berlin Film Festivali'nde "FIPRESCI", Saraybosna Film Festivalinde "En İyi Film", Estonya Film Festivali’nde "En İyi Film", Toronto Film Festivali'nde "Kültürel Yenilik Ödülü"nün sahibi olmuştu.

- Ayşegül Atik'ten Seyfi Dursunoğlu'na, Jale Aylanç'tan Üstün Asutay'a ünlüler veda etti

Oyuncu Ayşegül Atik, kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 9 Haziran'da 72 yaşındayken vefat etti. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitiren Atik, eski eşi Ali Atik ve Levent Kırca ile TRT ekranlarında yayımlanan skeçlerde rol aldı.

Asıl adı Mürşide Arsoy olan usta oyuncu, alışveriş sonrasında fiş almanın önemine dikkati çekmek için "Önce alışveriş sonra fiş" sloganıyla hazırlanan reklamla hafızalarda yer edinmişti.Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesinde dersler veren Ayşegül Atik, "En Son Babalar Duyar" dizisinin yanı sıra "Şen Yuva", "Kısmetim Otel", "Kartallar Yüksek Uçar", "Sen de mi Şakir", "Alıştık Artık" adlı yapımlar ile Devlet Tiyatrosunda "Gömü", "Ezgiler Ezgisi", "Ceza Kanunu", "Yollar Tükendi"nin de aralarında bulunduğu birçok oyunda rol almıştı.

İbiş kukla geleneğinin son temsilcilerinden, kukla sanatçısı Arif Duygu Tansı, 2 Haziran'da 62 yaşındayken vefat etti.

Sinema, tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Jale Aylanç, 7 Temmuz'da 72 yaşındayken vefat etti. Sanat hayatına, 1964'te Halkevlerinde başlayan Aylanç, TRT'nin ilk dublaj sanatçıları arasında yer alıyordu.

"Huysuz Virjin" sahne adıyla yaptığı kantolarla tanınan Seyfi Dursunoğlu, 17 Temmuz'da 88 yaşındayken KOAH nedeniyle yaşamını yitirdi. "Katina" isimli şarkısıyla bilinen Dursunoğlu, 1970'li yıllarda bir kanto plağı yaptı. Pek çok ülkede sahne alan Dursunoğlu, "Huysuz ve Tatlı Kadın" ve "Huysuzla Dans Eder misin?" adlı televizyon programlarını da hazırlayıp sundu, "Benzemez Kimse Sana" adlı yarışmada ise jüri üyesi olarak görev yaptı.

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Üstün Asutay, çoklu organ yetmezliği tedavisi gördüğü hastanede 4 Ağustos'ta 82 yaşında hayatını kaybetti. Henüz 7 yaşındayken tiyatro ile tanışan Üstün Asutay, ilk derslerini Bakırköy Halkevi'nde Münir Özkul ve Kenan Pars'tan aldı. Tiyatrodan dizi filmlere, pek çok yapımda rol alan sanatçı, Bakırköylü Sanatçılar Derneğinin (BASAD) kurucu üyesi ve onursal başkanıydı.

- Kimi kalp krizi, kimi Kovid-19 nedeniyle vefat etti

Dostlar Tiyatrosu, Ankara Sanat Tiyatrosu gibi topluluklarda rol alan 83 yaşındaki Meral Niron, 13 Ağustos'ta kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Niron, TRT ekranlarında yayımlanan "Bizim Evin Halleri" adlı dizide canlandırdığı "Sakız" karakteriyle Türk izleyicisinin beğenisini kazandı.

"Mahallenin Muhtarları", "Hanımın Çiftliği", "Merhamet" ve "Veda Türküsü" adlı yapımlardaki rolleriyle unutulmayan oyuncu Mehtap Anıl, 31 Ağustos'ta, 80 yaşında hayata veda etti.

Türk sinemasının emektar oyuncularından Halil Kumova 9 Eylül'de Malatya'da çekimleri devam eden "Zalo" isimli sinema filminin setinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sinemadan televizyonlara sevilen karakterleri canlandıran Kumova, 64 yaşındaydı.

Ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ahmet Uz, 8 Kasım'da, 75 yaşındayken yaşamını yitirdi. Müzisyen bir aileden gelen ve 1970'te İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olan Uz, özel tiyatroların yanı sıra Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde görev yaptı. Sanatçı, yaşamı boyunca yüzden fazla oyunda, birçok sinema ve dizi filmde rol aldı. Ayrıca seslendirme konusunda da çalışmalarda bulunan Ahmet Uz, bazı filmlere yapımcı olarak imza attı.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Muhittin Korkmaz, 24 Kasım'da hayatını kaybetti. Sinema ve televizyonda pek çok karakteri canlandıran sanatçı, G.O.R.A. adlı filmdeki, "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim" repliğiyle ününü katladı. Sanatçı, yeni tip koronavirüs dolayısıyla tedavi gördüğü hastanede 67 yaşındayken hayata veda etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gösteri Sanatları Atölyesi (GSA) oyuncusu ve meddah Ömür Gökhan Daldık, 3 Aralık'ta vefat etti. Bel fıtığı ameliyatının ardından rahatsızlanan genç oyuncu, yeni tip koronavirüse bağlı kalp krizi nedeniyle 38 yaşında hayatını kaybetti.

- Müzik dünyasının kayıpları

Ünlü besteci, piyanist, yorumcu ve orkestra şefi Timur Selçuk, 6 Kasım'da 74 yaşındayken kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 5 yaşında piyano çalmaya başlayan ve 7 yaşında ilk konserini veren Selçuk, İstanbul Belediye Konservatuvarı Piyano Bölümünün ardından Paris'teki Ecole Normale de Musique'de bestecilik ve orkestra yönetimi bölümünü bitirdi.

"Sen Neredesin", "Beyaz Güvercin", "Ayrılanlar İçin" ve "İspanyol Meyhanesi" adlı eserlerin de aralarında bulunduğu unutulmaz şarkılara imza atan sanatçı, Ümit Yaşar Oğuzcan, Orhan Veli, Attila İlhan ve Nazım Hikmet'in şiirlerinden bestelediği şarkıları müzikseverlerle buluşturdu. Usta sanatçı, 1976'da İstanbul Oda Orkestrası'nı kurarak kendi öğrencilerini yetiştirdiği Çağdaş Müzik Merkezi'ni hayata geçirdi.

Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 10 yıl çalışan Selçuk, "Ferhat ile Şirin", "Şeyh Bedrettin Destanı", "Rumuz Goncagül ve "Galilei-Galileo" adlı eserlerle birlikte çok sayıda tiyatro oyununun müziklerine imza attı. "Sarıpınar 1914", "Üç İstanbul", "Cahide", "Hakkari'de Bir Mevsim" filmlerinin müziklerini de yapan sanatçı, 1998'de "Devlet Sanatçısı" unvanını aldı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ve Londra Filarmoni Orkestrasında görev yapan, devlet sanatçısı, viyola virtüözü Ruşen Güneş, 30 Mayıs'ta Londra'da hayata veda etti. Sanatçı, 80 yaşındaydı.

TRT İstanbul Radyosu sanatçılarından Necmettin Yıldırım, yeni tip koronavirüs nedeniyle 17 Ağustos'ta 60 yaşındayken yaşamını yitirdi.

- Edebiyat dünyasının kayıpları

İlk kez 1 Nisan 1963'te yayımlanmaya başlayan ve Türk çizgi roman tarihinin en uzun soluklu çalışmalarından biri olan "Karaoğlan"ın yazarı, senarist, yönetmen ve çizer Suat Yalaz, 2 Mart'ta hayata veda etti. Arkasında unutulmaz karakterler bırakan usta çizer, 88 yaşındaydı.

Gazeteci ve yazar Osman Akkuşak, 14 Nisan'da, 89 yaşında, gazeteci- tarihçi yazar Orhan Koloğlu ise 17 Nisan'da 91 yaşında hayatını kaybetti.

Akademisyen, yazar, şair ve felsefeci Oruç Aruoba, 31 Mayıs'ta 72 yaşındayken, 52 yaşındaki ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu da 3 Mayıs'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Yazar, şair ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. İrfan Çiftçi, 3 Temmuz'da 55 yaşındayken hayatını kaybetti.

Çağdaş Türk romanında, “zaman ustası” olarak değerlendirilen, ardında "Ölmeye Yatmak", "Bir Düğün Gecesi" ve "Fikrimin İnce Gülü"nün de bulunduğu çok sayıda unutulmaz eseri miras bırakan usta yazar Adalet Ağaoğlu, 14 Temmuz'da 91 yaşında yaşamını yitirdi.

22 Temmuz'da Yalova'da vefat eden gazeteci, yazar ve eğitmen Asım Gültekin, henüz 45 yaşındaydı. Aynı zamanda Dil Evi Etimoloji Topluluğu Başkanı olan, bugüne kadar birçok kültürel çalışmaya imza atan Gültekin, uzun yıllar Türkiye Dergiler Birliği'nin başkanlığını üstlenmişti.

Eğitimci, araştırmacı-yazar Mürşide Uysal, 29 Temmuz'da hayatını yitirdiğinde 60, 11 Ağustos'ta ölen akademisyen, felsefeci, şair ve sosyolog Prof. Dr. Cahit Tanyol ise 106 yaşındaydı.

Eserleri ve tercümeleriyle edebiyat ve kültür dünyasına büyük katkılar sunan Mahmut Kanık, 28 Eylül'de lösemi tedavisi gördüğü hastanede 69 yaşındayken vefat etti. Çeşitli yüksek okullarda ve fakültelerde İslami Türk Edebiyatı, Fransız Edebiyatı, Semantik ve yabancı dil dersleri okutan Kanık'ın, "Diriliş", "Yedi İklim", "Hece", "Bürde", "İpek Dili", "Kitap Dergisi"nin de aralarında bulunduğu çok sayıda dergide yazıları yayımlanmıştı.

Babıali'nin usta isimlerinden, Necip Fazıl Kısakürek ile Sezai Karakoç'un yakın dostu, gazeteci ve yazar Abdullah Işıklar, 29 Eylül'de hayatını kaybetti. Edirnekapı Anıt Mezar yanındaki aile mezarlığına defnedilen Işıklar, 87 yaşındaydı.

Gazeteci-Yazar Bekir Coşkun ise 18 Ekim'de 75 yaşındayken vefat etti. Uzun süredir kanser tedavisi gören Bekir Coşkun, 1945 yılında Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Ankara'da Yüksek Gazetecilik Okulundan mezun olduktan sonra 1974'te foto muhabiri olarak işe başlayan Coşkun, daha sonra polis muhabirliği, parlamento muhabirliği yaptı. 1978'de Günaydın gazetesine geçen Coşkun'un köşesinin adı Dokuzuncu Köy'dü. 1987'de Sabah gazetesinde Onuncu Köy başlıklı köşesini yazmaya başlayan Coşkun, daha sonra Hürriyet, Habertürk, Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerinde köşe yazdı. Coşkun'un "Dövlet", "Avukatımı İstiyorum", "Pako'ya Mektuplar" ve "Ben Pako" adlı yayımlanmış dört kitabı bulunuyordu.

Bekir Coşkun'un,TRT'de yayımlanan "Pako'ya Mektuplar" adlı dizisi başta BBC olmak üzere altı AB ülkesi televizyonu tarafından satın alındı. Hayvansever kişiliğiyle bilinen yazar, keman çalıyordu, bir doğa ve deniz tutkunuydu.

"Doru Özlem", "Beşpınar" ve "Vay Kara Sevdam" şiir kitaplarını kaleme alan şair Alaaddin Soykan, 21 Kasım'da 77 yaşında vefat etti.

Dini kategorilerde eserler kaleme alan yazar İsmail Kazdal 12 Aralık'ta, çoklu organ yetmezliği sonucu 85 yaşındayken hayatını kaybetti.

- Lütfü Günay ve Cemal Akyıldız da yaşama gözlerini yumdu

İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından yazar, koreograf ve çevirmen Nasuh Barın, kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında hayata veda etti.

Türk resim sanatının öncülerinden Lütfü Günay, 12 Kasım'da yaşamını yitirdi. Ankara'da vefat eden sanatçı, 96 yaşındaydı.

Resim ve gravür sanatçısı Cemal Akyıldız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 21 Kasım'da, 88 yaşındayken hayatını kaybetti.

- Sivil toplumun kayıpları

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca, 20 Ocak'ta 97 yaşında vefat etti. "Toprak Dede" diye anılan Karaca, 1922 yılında Bandırma'da dünyaya geldi. Liseyi bitirdikten sonra ailesinin triko örme işinin başına geçerek ülkenin en başarılı sanayi kuruluşlarından birisi haline getiren Karaca, 50'li yaşlarındayken Türkiye'nin ilk özel arboretumunu kurdu. Yurt içi ve yurt dışında gezdiği her yerden tohumlar toplayıp bağlantılar kuran Hayrettin Karaca, TEMA Vakfının kurucuları arasında yer aldı. Karaca, doğa ve çevreye katkılarından dolayı yurt içi ve yurt dışından çok sayıda ödüle de layık görüldü.

Koç Holdingde 2010 yılına kadar çeşitli liderlik görevleri üstlenen ve ALS hastalığıyla mücadele eden Suna Kıraç da 15 Eylül'de, 79 yaşındayken yaşamını yitirdi.

Vehbi Koç ve Sadberk Koç'un dördüncü ve son çocuğu olarak dünyaya gelen Kıraç, İstanbul Arnavutköy Amerikan Kız Koleji son sınıfındayken ABD'ye gidip işletme ve finans okumaya karar verdi ve Pennsylvania Üniversitesi Wharton School of Finance'ten başvurusuna olumlu yanıt aldı. Ancak babası Vehbi Koç'un, "Benim tezgahım en iyi üniversitedir. Seni ben yetiştireceğim." demesi üzerine İstanbul'da kalan Kıraç, bankacılık ve finans okumak üzere Robert Kolejin yüksek kısmına kaydoldu. Ekim 1960'ta Koç Ticaret AŞ'nin Beyoğlu Merkez Han'daki İstanbul şubesinde, babası Vehbi Koç'un yanında çalışmaya başlayan Kıraç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Vehbi Koç Vakfı İcra Komitesi Başkanı ve İdare Heyeti Üyesi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı, Koç Üniversitesi, Türk Eğitim Vakfı ve Robert Kolej Mütevelli Heyeti üyesi, Koç Okulu İcra Kurulu Başkanı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) kurucu üyesi ve Yönetim Kurulu Onursal Başkanı, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı.

