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Gündem Eczaneye gelen Afganlar İstanbul'u alarma geçirdi
Gündem

Eczaneye gelen Afganlar İstanbul'u alarma geçirdi

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde ellerindeki yaralar nedeniyle eczaneye gelen Afgan uyruklu iki kişi, maymun çiçeği virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 11:04:00 -
Eczaneye gelen Afganlar İstanbul'u alarma geçirdi

Sultangazi'de ellerinde çıkan yaralar nedeniyle iki Afgan eczaneye giderek ilaç istedi. Yaraları gören eczacı 'Maymun çiçeği' şüphesiyle durumu yetkililere bildirirken söz konusu kişiler ambulansla hastaneye götürüldü. Afganların test sonuçları beklenirken yaraların 'suçiçeği' olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor. Eczacı Esra Koca, "Dün hastalar vardı burada. Afgan 2 kişi geldi. Ellerini gösterdiler, ellerinde yuvarlak tohuma benzeyen yaralar vardı'' diyerek yaşadığı durumu anlattı.

Sultangazi Habibler Caddesi'nde bulunan eczaneye gelen yabancı uyruklu 2 kişi, ellerindeki yaraları gösterip ilaç istedi. Eczacı yaraların, 'Maymun çiçeği' olabileceğinden şüphelenerek, yetkililere haber verdi. 2 kişi eczaneden krem alarak çıktı. Polis ve sağlık ekipleri, eczaneden çıkarak ilerleyen 2 kişi ile yanlarındaki arkadaşlarını cadde üzerinde durdurdu. 3 kişi ambulansla hastanede götürüldü.

Test sonuçları bekleniyor

Maymun Çiçeği şüphesi olan, 3 kişiye götürüldükleri hastanede test yapıldı. Yaraların nedeni araştırılıyor. Yaraların 'Su çiçeği' nedeniyle oluşmuş olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.

Eczacı Esra Koca, "Dün hastalar vardı burada. Afgan 2 kişi geldi. Ellerini gösterdiler, ellerinde yuvarlak tohuma benzeyen yaralar vardı. 'Bir saniye' dedim, doktor birini aradım. Doktor fotoğraf çekmemi söyledi. Fotoğraflarını çektim, doktora attım. O da yetkililere haber vermiş. Hastalık Maymun çiçeği olabilir diye şüphelendik. Maymun Çiçeği'ne çok benziyordu. Antibiyotik ilaç kullanmış iyi gelmemiş o yüzden virüs olabilir diye düşündüm. Onlar gittikten sonra her yeri dezenfekte ettim" dedi.

"Aradan 5-6 saat geçtikten sonra emniyet mensupları burayı kapattılar"

Cadde üzerinde esnaf olan Mehmet Yuvakgil "Sabah saatlerinde polisler bize fotoğraf gösterdi, 'Bu kişiyi gördünüz mü?' dediler. Biz de neden aradıklarını merak edip araştırdık, Maymun çiçeği olduğunu öğrendik. Aradan 5-6 saat geçtikten sonra emniyet mensupları burayı kapattılar. Fark ettik ki, o çocukları yakalamışlar. 3 Afgan asıllı kişi vardı. Sağlık ekipleri çocukları alıp gitti. Çocukların kollarında sulu, yanmış gibi yaralar vardı. İster istemez tedirginlik oluyor" diye konuştu. Maymun çiçeği şüphesi olan 3 yabancı uyruklunun test sonucu beklenirken yaraların sebebinin 'suçiçeği' olabileceği de kaydedildi.

 

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Yorumlar

VATANDAŞ !

eyvah! eyvah! inşallah birşey çıkmazda...su çiçeği, bu düzensiz göçe başımıza tahammülden iş açmadan hani Tüberkülozlu hata duyduk zamanında ararnanda bu insanlar sağlık sorunlarıda taşımaktalar yani çözüm ne olursunuz....SİYAH, BEYAZ AYRIMI YAPMADAN...

Yinalbey

Bu adamlar niye Türkiye'de? Bunu sorgulayın birazcık. Taliban'ın oğlancılıktan idam etmek istediği adamları biz niye besliyoruz. Yarın ortaya çıkacak herşey ama çok geç olacak. Ülkeyi dışarıdan yıkamayacağını anlayanlar içeriden bizi istila ediyor.
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