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Sağlık Eczanelerde satılmaya başlandı! Grip aşılarının fiyatı belli oldu
Sağlık

Eczanelerde satılmaya başlandı! Grip aşılarının fiyatı belli oldu

Grip aşılarının eczanelerde satışı 243 TL'den başladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-03 15:22:00 -
Eczanelerde satılmaya başlandı! Grip aşılarının fiyatı belli oldu

Grip aşılarının eczanelerden satışı başladı. Bir aşı 243 liradan satılıyor.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, 3,5 milyon grip aşısının eczanelerde satılacağını açıklamıştı. Saydan, SGK ödeme listesinde olmayan grip aşılarının da mevcut olduğunu ifade etmişti.

Saydan, "3,5 milyon grip aşısı eylül ayı içinde eczanelere gelmeye başlayacak. Aşı yaptırma hakkı olan hastalar aile hekimliklerine reçete ettirip aşılarını eczanelerden alabilecekler" ifadelerini kullanmıştı.

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