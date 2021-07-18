Kurban bayramı 20 Temmuz Salı günü başlayacak. Bu sebeple pek çok kişi arefe günü eczanelerin açık olup olmayacağını araştırıyor. Bugün eczaneler açık olur mu?

Eczaneler arefe günü açık mı? 19 Temmuz eczaneler çalışıyor mu?

16 Temmuz Cuma akşamı milyonlar için bayram tatili başladı. Bu sebeple pazartesi günü eczanelerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. 19 Temmuz Pazartesi günü eczaneler yarım gün çalışacak. Eczaneler saat 13.00’e kadar açık olacak. Bayramda ise eczaneler nöbet sistemiyle açık olacak. En yakın nöbetçi eczane bilgisine E devlet üzerinden, eczacı odalarının web sitelerinden, bağlı bulunduğunuz belediyelerin web sitesinden ya da il sağlık müdürlüklerinin internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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