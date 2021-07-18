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Yaşam Eczaneler arefe günü açık mı? 19 Temmuz eczaneler çalışıyor mu?
Yaşam

Eczaneler arefe günü açık mı? 19 Temmuz eczaneler çalışıyor mu?

Nöbetçi eczane listesi 19 Temmuz | 19 Temmuz Pazartesi günü arefe günü. Bu sebeple milyonlarca kişi pazartesi günü eczanelerin açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, arefe günü eczaneler açılacak mı? 19 Temmuz nöbetçi eczaneler

Yeniakit Publisher
2021-07-18 23:24:00 -
Eczaneler arefe günü açık mı? 19 Temmuz eczaneler çalışıyor mu?

Kurban bayramı 20 Temmuz Salı günü başlayacak. Bu sebeple pek çok kişi arefe günü eczanelerin açık olup olmayacağını araştırıyor. Bugün eczaneler açık olur mu?

Eczaneler arefe günü açık mı? 19 Temmuz eczaneler çalışıyor mu?

16 Temmuz Cuma akşamı milyonlar için bayram tatili başladı. Bu sebeple pazartesi günü eczanelerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. 19 Temmuz Pazartesi günü eczaneler yarım gün çalışacak. Eczaneler saat 13.00’e kadar açık olacak. Bayramda ise eczaneler nöbet sistemiyle açık olacak. En yakın nöbetçi eczane bilgisine E devlet üzerinden, eczacı odalarının web sitelerinden, bağlı bulunduğunuz belediyelerin web sitesinden ya da il sağlık müdürlüklerinin internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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