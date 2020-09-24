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Aktüel Eczacılar yarın sosyal medya profillerini karartacak
Aktüel

Eczacılar yarın sosyal medya profillerini karartacak

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak: - "Salgının seyri giderek ağırlaşıyor ve sağlık çalışanlarının omzundaki yük gün geçtikçe artıyor. Kararttığımız profillerimizle tüm dünyada yitirdiğimiz meslektaşlarımızı anmak, anılarına bir nevi saygı duruşunda bulunmak istedik"

Yeniakit Publisher
2020-09-24 12:36:29 -
Eczacılar yarın sosyal medya profillerini karartacak

ANKARA (AA) - Eczacılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesinde tüm dünyada hayatını kaybeden meslektaşlarını anmak için 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü'nde sosyal medya profillerini karartacak.

Türk Eczacıları Birliğinden yapılan açıklamada, sosyal medyada #yaşatmakiçinyaşamakistiyoruz ve #rengimizikaybediyoruz etiketleri ile yürütülen kampanyaya, başta Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) olmak üzere tüm dünyadan eczacıların destek vermesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FIP Başkanı Dominique Jordan, Kovid-19 nedeniyle dünya çapında birçok meslektaşlarını kaybettiklerini vurgulayarak, "FIP, bu eczacılık kahramanlarını anmak için Türk Eczacıları Birliği ile dayanışma içindedir." ifadesini kullandı.

FIP Virtual 2020'nin açılış töreninde, salgın sırasında toplumlarına ilaç hizmeti vermeye devam etmeleri sonucu hayatını kaybeden meslektaşları için bir anma töreni düzenlendiğini hatırlatan Jordan, Türkiye'den de çok sayıda eczacının anıldığını kaydetti.

Jordan, "Geçtiğimiz birkaç ayda pek çok ders çıkardık, ancak bu salgın her zaman bildiğimiz bir şeyi de doğruladı; eczacıların rolü küresel sağlık için hayati öneme sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yaşatmak için yaşamak istiyoruz"

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak da salgının seyrinin giderek ağırlaştığı ve sağlık çalışanlarının omzundaki yükün gün geçtikçe arttığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kararttığımız profillerimizle tüm dünyada yitirdiğimiz meslektaşlarımızı anmak, anılarına bir nevi saygı duruşunda bulunmak istedik. Rengimizi kaybediyoruz diyoruz, çünkü tükeniyoruz. Bir yandan pandemi ile mücadele ediyor, bir yandan artan şiddet vakalarından kendimizi korumaya çalışıyoruz. Rengimizi kaybetmek istemiyoruz, tükenmek istemiyoruz çünkü biz, dünyanın dört bir yanındaki meslektaşlarımızla birlikte yaşatmak için yaşamak istiyoruz."

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