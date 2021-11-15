Eczacılar, ilaçları saklamak için önce ortamı mı hazırlıyor? 'İlaç krizi' yalanına devam ediyorlar

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Sağlık Bakanlığı'nın, ortaya atılan "ilaç krizi" iddialarına eksik ilaç olmadığı, iddiaların gerçeği yansıtmadığı cevabını vermesine karşın, Türk Eczacılar Birliği yeni bir açıklama yaparak, "Ciddi bir ilaç yokluğu içerisindeyiz ve bu tablo gün geçtikçe derinleşiyor." dedi.

İlaç saklamak için ortamı mı hazırlıyorlar?

Türk Eczacılar Birliği'nin "ilaç krizi" olduğunu Sağlık Bakanlığı'na değil de CHP yandaşı medyaya açıklaması kafa karışıklığına sebep olurken, "Eczacılar, ilaçları saklamak için, önce ortamı mı hazırlıyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Türk Eczacılar Birliği tarafından CHP yandaşı medyanın kullanması için servis edilen yazılı açıklamada, "Her şeyden önce söylemekte fayda var: Bu krizin sorumlusu biz eczacılar değiliz. Eczacılarımız hastalarına ilaç veremiyorsa, hastalarımız ihtiyaçları olan ilaçlarına ulaşamıyorsa bunun sebebi hâlihazırdaki ilaç fiyatlandırma politikalarıdır, 14 yıldır güncellenmeyen ilaç fiyat kararnamesidir, yerli ilaç politikalarının istenen düzeyde olmamasıdır." denildi.

İlaç olmadığını, niye halk değil de eczacılar dillendiriyor?

Yıllardır ortaya attıkları "ilaç krizi" yalanını geçmişteki yalanları ile birleştiren Türk Eczacılar Birliği, açıklamasına şöyle devam etti:

"Ne yazık ki bu karşı karşıya kaldığımız ilk ilaç krizi değil. Biz bunu yıllardır yaşıyoruz. Sağlık Bakanlığı ve ilaç firmaları şubat ayında ilaç kurunda anlaşana dek pek çok ilacı temin edemiyoruz, hastamıza ilacını ulaştıramıyoruz."

Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, iddialara şöyle cevap vermişti:

"Hastalarımızın kritik ilaçlara erişemediği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kurumumuz global ve yerli firmalarla sürekli irtibat halindedir. Herhangi bir ilaçta tedarik sıkıntısı olabileceği tespit edildiğinde, gerekli önlemler tarafımızca hızla alınmaktadır. Denetim birimlerimizce tespiti halinde, firma, depo veya eczane düzeyinde ilaca erişimi engelleyici her türlü fiile karşı gerekli yaptırımlar uygulanacaktır. Hastalarımız tedarik edemedikleri ilaçlar için '[email protected]' ya da '[email protected]' adreslerine e-posta gönderebilir; 44 44 680 numaralı telefondan kurumumuza ulaşabilirler."