Eczacılar hükümeti yıkmak için dört koldan saldırıyor!

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Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında, "İlâç fabrikatörleri, yine aynı yalanla karşınızda!" ifadelerini kullanarak, eczacıların hükümeti devirmek için nasıl çalıştıklarını gündeme getirdi.

İlaç fabrikatörlerinin aynı yalanı yıllardır söylediğini belirten Karahasanoğlu, "3 sene önce de yazdım. 2 sene önce de yazdım.. 2021 Aralık ayında yine yazmak zorunda kalıyorum.." dedi.

Yıllar değişiyor, yalan aynı!

Ali İhsan Karahasanoğlu, "ilaç kıtlığı" yalanına ilişkin yaşanan süreci şöyle hatırlattı:

"Bir ay önce.. İstanbul Eczacılar Odası başkanı hanımefendi, 'Şu kadar ilâç yok' diye, ABD’li ilaç fabrikatörlerinin sözcülüğüne soyundu.

'Yalan söylüyorsunuz. Doğru söylediğinizde ısrar ediyorsanız, çıkarın, o ilâç listesini verin' dedik. Veremediler.

Bir yıl önceki oda başkanı da, aynı yalanı tekrarlamıştı.. Yine ısrar etmiştik.. Üç tane ilâcın yanına, 300 tane deodorant, parfüm ismi ekleyip, 'İşte eczanelerimizde yeterince bulunmayan ilâçlar' diye açıklama yapmıştı..

Vicdansızlık, insan sağlığı üzerinden oynanan oyun, küresel şirketlere para kazandırmak için oynanan oyun, bu kadar acımasız.. Bu kadar vahşi.. Dün yine kafayı çıkardılar..

'İlâç kıtlığına doğru gidiyoruz' başlığı attılar..

Azıcık ülke sevgisi olan. Zerre miktarı insan sevgisi olan.. Üç tane küresel şirket para kazanacak diye, ülke insanları sağlık konusunda nasıl tedirginliğe düşürebilir?"

İstanbul Eczacı Odası Delegeleri'nden Cenap Sarıalioğlu, Karahasanoğlu'nun ısrarla yaptığı, "Hangi ilaç eksikse açıklayın." çağrısına rağmen, yine ilaç ismi veremeyerek yalanı sürdürdü.

Yine bir ilaç ismi bile veremedi

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sarıalioğlu, Karahasanoğlu'nun gerçekleri gündeme taşımasını, "Bize saldırıyorsunuz." diyerek hedef aldı:

"Sayın Karahasanoğlu, sizin de belirttiğiniz gibi, 3 yıldır ilaç yokları başladığından itibaren İstanbul Eczacı Odası sevginiz depreşiyor. Bu ülkede ilaç gerçeğini , sebeplerini sorgulamak yerine, bir türlü anlayamadığımız bir gazetecilik anlayışıyla bize (Eczacılara) saldırmayı tercih ediyorsunuz."

Bakan Koca'nın açıklamasını da hedef aldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "İlaç sıkıntısı yok." açıklamasını da ispatsız bir şekilde kabul etmeyen Sarıalioğlu, "Memleketin sağlık bakanı 'ilaçta sıkıntı yok' dedi diyerek bu beyanı doğru kabul ediyor, Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan 54 Eczacı Odasının yöneticilerine utanmadan sıkılmadan yalan söylüyorlar diyebiliyorsunuz. Eczanesinde, görevi başında hastalarına ilaç verememenin sıkıntısını yaşayan bir meslektaşımız hakkında saygısızca, seviyesizce yorumlar yapabiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

'Hangi ilaç eksik?' sorusuna cevap vermedi, kendi soru sordu!

Karahasanoğlu'nun sorduğu, "Eksik ilaçların isimlerini neden söylemiyorsunuz." sorusuna cevap vermek yerine, "Şimdi ben size soruyorum." diyerek, şöyle devam etti:

"Sağlığı direk ilgilendiren böylesine önemli bir konuyla ilgili konunun muhataplarından hangileriyle görüştünüz de fikir sahibi oldunuz ? Herhangi bir ülkede ilaç temininde sıkıntı yaşandığında bunun baş sorumlusu kimdir.? Hangi ülkenin sağlık bakanı ilaçla ilgili sıkıntı var diyip te orada oturmaya devam edebilir? Tabii bunlar sizi ilgilendirmiyor, siz görevinizi yapmaya devam edin."