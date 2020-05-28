Eczacıbaşı'ndan Cumhuriyet'in sahibi Alev Coşkun'a ağır suçlama

Habertürk'te yayınlanan 'Türkiye'nin Nabzı' programında 27 Mayıs 1960 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçekleşmiş ilk askerî darbe olan 27 Mayıs darbesi konuşuldu.

Alev Coşkun tarafından ihbar edildi

Programda konu Nagehan Alçı'nın 27 Mayıs tarihli yazısında Vedat Eczacıbaşı ile ilgili kısma geldi. 27 Mayıs'ta Vedat Eczabaşı'nın yaşadıklarına yazısında yer veren Alçı, Eczacıbaşı'nın “Benim için hâlâ Başbakan olan Adnan Menderes" dediği için dönemin Cumhuriyet Gazetesi imtiyaz sahibi gazeteci Alev Coşkun tarafından polise ihbar edildiğinden ve yaşadığı acılarla birlikte intihar ettiğinden söz etti.

Konuyla ilgili yayına bağlanan ve babası Vedat Eczacıbaşı hayata gözlerini yumduğunda 4 aylık bebek olduğunu ifade eden Pınar Eczacıbaşı, "Bir darbeyi savunmak kadar acımacızsa bir şey olamaz" dedi. Eczacıbaşı, "Alev Coşkun'un hâlen böyle bir yazıyı kaleme almış olması, bu hakikaten kabul edilebilir bir şey değil" dedi.

"Bu acıyı hayatımız boyunca yaşadık"

Eczacıbaşı hislerini şöyle anlattı:

"Babamı tanımadığımız için babamın ayak seslerini bütün hayatımız boyunca hissettik. Darbenin ayak seslerini hissettik. En büyük gönül acımız, o olayla birlikte sadece babam ölmedi. Hepimiz öldük yani ben, ablam ve annem. Annem 26 yaşındaydı babam öldüğünde. Kardeşim Deniz 1.5 yaşındaydı. Bu acıyı hayatımız boyunca yaşadık. Hâlen de yaşıyoruz. Tüylerim ürperiyor. 1960 darbesinin ne kadar acımasız, ne kadar bu bir tane örnek ama bunun yanı sıra yüzlerce ailenin ocakları söndü. Birçok insana zarar verdi."

Hem sözlü hem fiziki işkence

Pınar Eczacıbaşı, "Gazeteye yansımasıyla birlikte mevcut rejim onları hapishaneden çıkarmamak için elinden geleni yapıyor. Babam da bu hem sözlü hem fizikî işkenceye dayanamıyor ve kendi hayatını feda ediyor." dedi.

"Babamın ölümünden sorumlu tutuyorum"

Pınar Eczacıbaşı, Nagehan Alçı tarafından kendisine yöneltilen 'Alev Coşkun'u babanızın ölümünden sorumlu tutuyor musunuz?' sorusuna "Kesinlikle sorumlu tutuyorum." dedi.

'Nejat Eczacıbaşı ve Bülent Eczacıbaşı'nın bu olaya yeterince tepki koyduğunu düşünüyor musunuz?' sorusu üzerine Pınar Eczacıbaşı, "Hayır düşünmüyorum ancak Bülent Eczacıbaşı benim kuzenim ve kendisi o günlerde çok gençti. Nejat Eczacıbaşı ise babamın abisi. Maalesef yeteri kadar dik duramadılar. Bütün konjonktür babamın aleyhine işledi. Gerek kardeşleri tarafından gerekse mevcut siyasi ortam açısından" diye konuştu.