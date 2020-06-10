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Spor

Eczacıbaşı’nda herkes negatif

Eczacıbaşı Spor Kulübü’nde A Takım, altyapı, teknik ve idari kadroya yapılan korona virüs testlerin tamamı negatif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 16:57:29 -
Eczacıbaşı’nda herkes negatif

Eczacıbaşı Spor Kulübü’nde A Takım, altyapı, teknik ve idari kadroya yapılan korona virüs testlerin tamamı negatif çıktı.


Kulüpten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Eczacıbaşı Spor Kulübü’nde A Takım, altyapı, teknik ve idari kadroya yapılan Covid-19 testlerinin tamamının negatif çıktığını kamuoyunun bilgisine sunarız. Kulüp, koronavirüsle mücadele kapsamında önlemlerine titizlikle devam edecektir" denildi.

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