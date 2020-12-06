Eczacıbaşı VitrA, Şampiyonlar Ligi'ne odaklandı

İSTANBUL (AA) - Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda oynayacağı maçların hazırlıklarını sürdürüyor.



CEV Şampiyonlar Ligi grup etabının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle iki turnuvadan oluşan yeni formatında ev sahibi kulüplerden biri olan Eczacıbaşı VitrA, günü tek antrenmanla tamamladı.

Turuncu-beyazlıların başantrenörü Marco Motta, Şampiyonlar Ligi grup etabında iki turnuva oynayacaklarını belirterek, "İlk mücadele, olabildiğince fazla galibiyet elde ederek sonraki tura avantajlı gitmemiz açısından büyük önem taşıyor. Son dönemde geçirdiğimiz sağlık sorunlarına rağmen iyi odaklanarak elimizden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Eczacıbaşı VitrA'nın kaptanlarından Simge Aköz, karantina dönemi sonrası ritim yakaladıklarını vurgulayarak, "Üç maç oynayacağımız bu turnuvada, günbegün oyunumuzu geliştirerek üç galibiyetle avantaj elde etmek istiyoruz." derken, Tijana Boskovic ise "Öncelikle yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmak bizi mutlu ediyor. Turnuvanın İstanbul'da gerçekleşecek olmasından dolayı ayrıca mutluyuz. Çok güçlü üç takımla, üç gün üst üste maçlar oynayacağız. Turnuva bizim için hiç kolay geçmeyecek fakat her zamanki gibi en iyi oyunumuzu sergileyebilmek için sahada olacağız." şeklinde görüş belirtti.





- Rakip oyuncuların görüşleri





Turuncu-beyazlıların turnuvadaki ilk rakibi Allianz MTV Stuttgart'ın kaptanı Kyrstal Rivers, yeni formatın kendilerine avantaj sağlayabileceğine dikkati çekerek, "Eczacıbaşı VitrA, Dinamo Moskova ve Lokomotiv Kaliningrad gibi çok iyi takımlarla mücadele edeceğiz. Bu zorlu ve özel turnuvaya başlamak için sabırsızlanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Eczacıbaşı VitrA'nın bir başka rakibi Lokomotiv Kaliningrad Region'un kaptanı Margarita Kurilo ise şunları kaydetti:

"İstanbul'da mücadele etmek için hazırız. Takımımızda genç oyuncular var. Bu turnuva onlar için iyi bir tecrübe olacak. Dinamo Moskova'yla birbirimizi tanıyoruz fakat Eczacıbaşı VitrA ve Stuttgart takımlarıyla bu sezon ilk defa karşılaşacağız. Eczacıbaşı VitrA'nın iyi bir oyuncu kadrosundan oluşan, çok fazla başarı elde etmiş bir takım olduğunu biliyoruz."

Geçen sezon Eczacıbaşı VitrA forması giyen Dinamo Moskovalı smaçör Natalia Pereira ise dört takımın mücadele edeceği turnuvanın ilginç geçeceğini vurgulayarak, "Sezon başından beri çok çalıştık ve bu anın gelmesini bekledik. Şimdiyse artık elimizden gelenin en iyisini ortaya koyma zamanı." ifadelerini kullandı.





- 8 Aralık'ta başlayacak





CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 1. tur maçları, 8 Aralık Salı günü başlayacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak 1. tur maçları, 10 Aralık Perşembe günü tamamlanacak.

Kovid-19 önlemleri kapsamında seyircilere kapalı olacak D Grubu 1. tur maçlarının programı şöyle:

8 Aralık Salı:

17.00 Dinamo Moskova-Lokomotiv Kaliningrad Region

20.00 Allianz MTV Stuttgart-Eczacıbaşı VitrA

9 Aralık Çarşamba:

17.30 Dinamo Moskova-Allianz MTV Stuttgart

20.00 Lokomotiv Kaliningrad Region-Eczacıbaşı VitrA

10 Aralık Perşembe:

17.30 Lokomotiv Kaliningrad Region-Allianz MTV Stuttgart

20.00 Eczacıbaşı VitrA-Dinamo Moskova

