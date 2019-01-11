Eczacıbaşı, genç voleybolcular arıyor





İSTANBUL (AA) - Eczacıbaşı Spor Kulübünün genç kız voleybolcu seçmeleri, 24 Ocak Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Eczacıbaşı Spor Salonu'ndaki seçmelere 2006, 2007 ve 2008 doğumlu kızların katılacağı belirtildi.

Genç yetenekleri arayan Eczacıbaşı Kulübünde seçmelerin, 2006 ve 2007 doğumlular için saat 12.00'de, 2008 doğumlular için de saat 13.00'te başlayacağı bildirildi.