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Aktüel Eczacı kadın ve ailesi Bağdat'ta evlerinde öldürüldü
Aktüel

Eczacı kadın ve ailesi Bağdat'ta evlerinde öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-09-16 13:16:06 -
Eczacı kadın ve ailesi Bağdat'ta evlerinde öldürüldü

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta Kürt kökenli Eczacı Şilan Dara ve ailesinin evlerinde kimliği belirsiz kişilerce öldürüldüğü bildirildi.

Bağdat'ta AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Bağdat'ın merkezi Mansur bölgesinde dün akşam geç saatlerde kimliği belirsiz kişiler aynı zamanda sivil aktivist olan Kürt kökenli Eczacı Şilan Dara ile babası ve annesini evlerinde kafalarına kurşun sıkarak öldürdü.

Bölge sakinleri, olay sonrası evde bulunan değerli eşyaların da aynı kişilerce çalındığını ifade etti.

Siyasi tasfiye olduğu iddia edilen olay hakkında güvenlik güçleri inceleme başlattı.


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