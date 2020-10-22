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Aktüel ECOWAS Başkanı Akuffo-Addo: "Nijerya'daki protestolar diyalog yoluyla çözülebilir"
Aktüel

ECOWAS Başkanı Akuffo-Addo: "Nijerya'daki protestolar diyalog yoluyla çözülebilir"

Yeniakit Publisher
2020-10-22 01:38:24 -
ECOWAS Başkanı Akuffo-Addo: "Nijerya'daki protestolar diyalog yoluyla çözülebilir"

ABUJA (AA) - Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Başkanı Nana Akuffo-Addo, Nijerya'da polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibine (SARS) karşı devam eden gösterilerle ilgili olarak, "Ülkedeki protestolar diyalog yoluyla çözülebilir." ifadesini kullandı.

ECOWAS ve Gana Devlet Başkanı Akuffo-Addo, yaptığı açıklamada, Nijeryalı mevkidaşı Muhammed Buhari ile görüştüğünü belirtti.

Akuffo-Addo, Buhari'nin, SARS'a karşı devam eden protestolara çözüm bulmakta kararlı olduğunu ve bunun için çalışma başlattığını bildirdi.

Ülkedeki protestoların diyalog yoluyla çözülebileceğini kaydeden Akuffo-Addo, "İster polis ister protestocular olsun, şiddet çözüm olamaz. Protestolarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

- Gösteriler ülke geneline yayıldı

Nijerya'nın Delta eyaletinde iki hafta önce bir gencin SARS tarafından öldürülmesinin ardından sosyal medyada ünlüler ve aktivistlerin çağrısıyla Lagos ve başkent Abuja'da başlatılan gösteriler ülke geneline yayıldı.

Protesto eylemlerine karşı dün erken saatlerde farklı bölgelerde asker konuşlandırıldı, Edo ve Osun gibi eyaletlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Uluslararası Af Örgütüne göre, geçen haftadan bu yana devam eden protestolarda 54 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

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