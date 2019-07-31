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ECO CCI üyelerine önemli çağrı: Ticaret yapalım, zenginleşelim

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan İran, Azerbaycan, Kazakistan, Pakistan ile Türkmenistan’ın da aralarında bulunduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası (Economic Cooperation Organization Chamber of Commerce and Industry-ECO CCI) üyelerine “Birbirimizle yaptığımız ticaretin oranı henüz yüzde 8 civarında. Zenginleşmek istiyorsak bu oranı yukarı taşımalıyız” çağrısı geldi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:05
ECO CCI üyelerine önemli çağrı: Ticaret yapalım, zenginleşelim

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan İran, Azerbaycan, Kazakistan, Pakistan ile Türkmenistan’ın da aralarında bulunduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası (Economic Cooperation Organization Chamber of Commerce and Industry-ECO CCI) üyelerine “Birbirimizle yaptığımız ticaretin oranı henüz yüzde 8 civarında. Zenginleşmek istiyorsak bu oranı yukarı taşımalıyız” çağrısı geldi.

ECOTA yürürlüğe girmeli

Odanın 26. Yürütme Kurulu ve 17. Genel Kurul toplantısında konuşan Hisarcıklıoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması’na (Economic Cooperation Organization Trade Agreement- ECOTA) büyük önem verdiklerini kaydederek, şunları söyledi: “Ne yazık ki bu anlaşmayı bir türlü hayata geçiremedik. Tüm üyelerin ECOTA’ya taraf olmasını bile sağlayamıyoruz. Yıllardır hepimiz bu anlaşmaların önemini anlatıyoruz. Ama bir türlü yol alamıyoruz. Belli ki bu konuda bilgi veya irade eksikliğimiz var. Şunu unutmayalım, korumacı politikalar zenginliği arttırmaz, tam tersine azaltır. Bizim gibi gelişen ülkeler için zenginliğe giden yol, ticareti artırmaktır. Buna en güzel örnek Türkiye.”

Vizeler kaldırılsın

Hisarıklıoğlu, vizelerin ziyareti ve ticareti zorlaştırdığından yakınarak, “Bu yanlışa artık son vermek durumundayız. Konuyu ülkelerimizde hükümetlerimiz nezdinde gündeme getirmek zorundayız” dedi.

Ticaret yollarının güvenli ve hızlı hale getirilmesinin de önemine işaret eden Hisarcıklıoğlu, “Böylece hem kendi aramızdaki ticaret artar hem de Asya-Avrupa arasındaki ticaretin merkezi konumuna geliriz. Şu anda dünya mal ticaretinin yarısı Doğu Asya ile Avrupa arasında yapılıyor. Bu malların daha hızlı taşınması için yollar aranıyor. Tam ortada biz varız. Önümüzde müthiş fırsatlar söz konusu. Eğer biz bu fırsatı kullanamazsak, bu ticaret yine yapılır. Ama başka yollar bulurlar, kaybeden biz oluruz” değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:05
  1. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
  2. İran
  3. Azerbaycan
  4. Kazakistan
  5. Pakistan
  6. Türkmenistan

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