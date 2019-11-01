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Medya

Ece Üner'den Kemalistlerin alçaklığına çok sert tepki: Açık açık namussuzluktur!

Spiker Ece Üner, Cumhuriyet Bayramı bahanesiyle sarıklı ve cübbe giyen mütedeyyin bir vatandaşı özellikle kameraya alan kişiye küstahlara çok sert gösterdi. Üner, "Atatürkçülükten anladığınız bu mu ? Bu ülkede sağcı, solcu, ilerici, gerici, yoktur. Namuslu ve namussuzlar vardır. Bu taciz açık açık namussuzluktur" dedi.

2019-11-01 07:57:00 - 2019-11-01 08:03:44

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda metronun içinde kutlama yapan Kemalistler, sarık ve cübbe giyen bir vatandaşa karşı 10.yıl marşını söyleyip bir de özellikle kameraya almışlardı. Sosyal medyada infiale neden olan skandal Show TV spikeri Ece Üner de çok sert epki gösterdi.

"Yobazlık takılan sarık açılan baş değil, tahammülsüzlüktür"

Üner, "Özellikle belirtmekte ve altını çizmekte büyük bir fayda var. 10. yıl marşını büyük bir coşkuyla söyeleyenlere hiçbir sözümüz yok. Sözümüz marşı kişiye karşı kullanan ve tacize giren o video çekimini yapana. Yobazlık takılan sarık, açılan baş değil, tahammülsüzlüktür." dedi.

"Bu taciz açık açık namussuzluktur"

Söz konusu görüntüler için, "Bu bölücülüktür." diyen Ece Üner, şu ifadeleri kullandı:

"Bu görüntüyü çeken hastalıklı zihniyetin yobaz, sıkma baş, bidon kafa diyenlerden bir farkı yoktur. Bu bölücülüktür. Düşman gördüğü siyasal islam korkusuyla beslenir ve siyasal İslamı besler. Ve en kötü zararı gerçek Atatürkçülere ve Atatürk'e ve gerçek Cumhuriyet'e verir. Atatürkçülükten anladığınız bu mu ? Bu ülkede sağcı, solcu, ilerici, gerici, yoktur. Namuslu ve namussuzlar vardır. Bu taciz açık açık namussuzluktur"

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Yorumlar

Serhat

Böyleleri sapık sapık. Sapık nasıl kendi saplantısını dikte ediyorsa aynısı.
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Abbas Gündemir

Aynen bunların yaptıkları tahammülsüzlükten başka bir şey değil namuslu ve namussuzlar var tespiti bunlar için tam oturmuş
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