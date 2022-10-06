Ecdadı hedef alan aşağılık yayının hesabı kesildi

Yeni Akit Ankara

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu izleme raporlarını görüşmek üzere toplandı. Masadaki ilk dosya kamuoyunda büyük tepki toplayan Tele 1 yayınına ilişkindi. Üst Kurul, Tele 1’in “18 Dakika” programında sunucu Merdan Yanardağ’ın “Şalvarı şaltak Osmanlı/Eyeri kaltak Osmanlı/Ekmede biçmede yok/Yemede ortak Osmanlı. Şalvarı şaltak Osmanlı da uçkuru gevşek Osmanlı demek” sözlerini masaya yatırdı. Yayında Türkiye Cumhuriyeti'nin millî mirası olan Osmanlı Devleti'ni aşağılama, tarihe duyulan saygınlığı azaltma ve değersizleştirme sonucunu gören RTÜK Üyeleri, müstehcen sözler de içeren ifadelerin toplumun millî ve manevi değerlerine aykırı olduğu kanaat getirerek ilgili kanal hakkında üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uygulanmasına karar verdi. Tele 1’in başka bir yaptırımı ise, hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’in Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak’ı hedef alan sözlerine ilişkindi. Bültenlerinde belgelere dayanmayan iddiaları ve söylentileri haberleştirerek kişileri töhmet altında bırakan Tele 1’e üst sınırdan idari para cezası verildi.

KRT’ye üst sınırdan yaptırım

Üst Kurul toplantısında, "Mahkemeden Serhat Albayrak Kararı" başlığı kullanılarak mahkemenin verdiği erişim engeli kararını hiçe sayan KRT’ye de üst sınırdan yaptırım uygulandı.

Söylentilerle yayın yapan Halk TV yaptırım kurtulamadı

Söylentiler üzerinden hareket eden Halk TV yaptırıma uğradı.

Halk TV’de yayınlanan “Neden Sonuç” isimli programda Sermaye Piyasası Kurulu’na ilişkin bazı iddialar gündeme getirilirken, kişi ve kurumların isimlerinin zikredilerek görüntülerinin ekrana taşınmasını, adı geçen kişilerin suç örgütleriyle bağlantılı olduklarının belirtilmesini 6112 sayılı Yasa’da geçen "Yayın hizmetleri,...kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmüne aykırı bulan RTÜK, yayıncı kanala idari para cezası müeyyidesi uyguladı. RTÜK, Halk TV’nin “Sözüm Var” programında ise, Türkiye’ye devlet kontrolünde yasa dışı para sokulduğunu, bu kayıt dışı paraların dünyada yasaklı olan iş insanlarına ve suç örgütlerine ait olduğunun iddia edilmesini, söz konusu hayali bilgilerin yayın yoluyla topluma empoze edilmesini yayıncılık ilkelerine aykırı buldu.

Radyolar da gündemdeydi

RTÜK son yapılan toplantısında Kafa Radyo’da yayınlanan “Nihat’la Muhabbet” programını da gündemine aldı. Toplantıda, sunucu Nihat Sırdar’ın Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 9 Eylül Cuma hutbesini eleştirirken, “Yani Diyanet'te değişen bir şey yok. Diyanet de aynı fikirde. Diyorum ya bunların hepsi aynııı.. Aynı soyyy, aynı dedelerrr, zamanında İngiliz’in yanında yer alan Kurtuluş Savaşı sürerken İngiliz’in yanında, Yunanın yanında savaşanların torunları bunlar çünkü. İşte o nedende Diyanet 9 Eylül'de Cuma Hutbesinde Atatürk'e yine yer vermemiş sevgili dinleyiciler.”şeklindeki sözleri değerlendirildi. Yayındaki sözlerin eleştiri sınırlarının ötesinde hakaret içeren beyanlar olduğuna karar veren RTÜK, Kafa Radyo’ya idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

RTÜK, Radyo Sputnik’in“Ali Çağatay İle Seyir Hali” programındaMilletvekili GaroPaylan’a yönelik suikast girişimi iddiaları konuşulurken sarf edilen “Dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama işin içinde bir isim geçiyor: Levent Göktaş! Şimdi sağa bakıyorsunuz Levent Göktaş, sola bakıyorsunuz Levent Göktaş. Devletin kiralık katili rolünde. Öyle görünüyor. Özür dileyerek söylüyorum ama maalesef bu kadar çok olayın içinde Levent Göktaş'ın adı geçiyorsa artık adlandırmak lazım. Benim yaptığım bir suç olabilir. Bu suçun cezasını çekmeye hazırım. Ama Levent Göktaş devletin kiralık katili rolünde orada burada geziyor. Yurt dışında mı? Hayır. Bence içeride. Türkiye'de. Görev verileceği günü bekliyor olabilir. Birileri tarafından korunuyor maalesef…”sözleri inceledi.

Açıklamaların Türkiye Cumhuriyeti Devletini zan altında bıraktığını tespit eden Üst Kurul, yayıncı radyo hakkında idari para cezası yaptırımına karar verdi.