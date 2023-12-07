Ecdada hakaret etmek suç sayılsın

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Milli ve manevi değerlerimize hakaret etmeye alışkanlık haline getiren seküler yobazlar her fırsatta değerlerimizi hedef almaya devam ediyor. İslam’a ve Türk tarihini aşağılamayı alışkanlık haline getiren mütareke artıklarının Osmanlı Devleti’nin en kritik devrinde otuz üç yıl hükümdarlık yapan Abdülhamid Han’a ve Devlet-i Âli’nin son hükümdarı Sultan Vahdettin Han’a yönelik iftiralar ve hakaretler halen sürüyor. Osmanlı sultanlarına karşı büyütülen nefretin son örneği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in başını çektiği ve seküler yobazların devam ettirdiği yalan, iftiralar ve galiz hakaretleri tepkiyle karşılanıyor. Kamuoyu ise ecdadımıza hakaretler savuran asıl soysuzların hesap vermesini ve hepsinin yargıyla susturulmasını istiyor.

İşte o alçaklar

• Ağzı da İzmir’i mahkum ettiği lağım gibi kokan CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler saraylarındaki saltanatı korumak için bütün milleti ateşe attı. Onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar ve teslim oldular” ifadelerini kullanmıştı.

• Gazeteci Ümit Zileli ise “Vahdettin soysuz haindir” açıklamasıyla tepki çekmişti.

• 14 – 28 Mayıs seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdiği için Sözcü Gazetesinden kovulan Yılmaz Özdil, “Vahdettin haindir diyenler yargılanacak” diyorlar… Vahdettin haindir.” Skandal ifadeleri kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

• Bircan Yıldırım adlı sözde bir gazeteci trol ise “Vahdettin haindir‼️ ‘Hain değildir’ diyen de, hain oğlu haindir” sözleriyle ahlaksızca saldırıda bulunmuştu.

Ecdadı koruma kanunu çıksın

Konuyla ilgili konuşan Gazeteci Yazar Mustafa Albayrak, “Sultan Vahdettin Han ve diğer Osmanlı padişahları altı asır Türk töresine liderlik etmiş, büyük fetihler yapmış cihangirlerdir. Bu hakaretler sadece devlet başkanına değil devletin tüzel kişiliğine de hakarettir. Sadece bir kişiye has çıkarılmış bu kanunun ecdadımıza hakaret edilmesini yasaklayacak bir şekilde yeniden düzenlenmelidir. Ya da ecdadımızı koruyacak bir kanun çıkarılmalıdır” dedi.