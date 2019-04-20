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Ecdad mirası vakıfa seküler kanca

İstanbul’un tarihi dokusunun teminatı vakıf taşınmazlarının tarihi misyonlara uygun bir şekilde değerlendirilmediği bir kez daha tescillendi.

20 Nisan 2019 Cumartesi 12:59
Ecdad mirası vakıfa seküler kanca

 Haber Merkezi 

İstanbul’un tarihi dokusunun teminatı vakıf taşınmazlarının tarihi misyonlara uygun bir şekilde değerlendirilmediği bir kez daha tescillendi. Beyoğlu’nda, Sultan Beyazıt Vakfı’na ait 6 parsel arsanın otel yapımı karşılığında satışa çıkarılırken hiçbir hassasiyet gözetilmemesi tepki çekti. Beyoğlu bölgesindeki otellerin çoğunda içki satışı serbest olduğu halde, sözleşmeye bunu engelleyici bir madde konulmaması maşeri vicdanı yaraladı. İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise kendilerinin içki izni konusunda dahiliyetleri olmadığını belirterek, topu Kültür ve Turizm Bakanlığı’na attı.

Vakıflar, Bakanlığı işaret etti

Kim olduğumuzu ve hangi medeniyete mensup olduğumuzun şaşmaz yapı taşları vakıf malları, hiçbir hassasiyet gözetilmemesinin ızdırabını yaşıyor. Özellikle CHP’nin tek parti iktidarı döneminde adeta talan edilen vakıf mallarının aslına uygun işlerde kullanılmasını kamuoyu talep ediyor. İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından www.ilan.gov.tr/detay-ihale-duyurulari-kiraya-verme-ve-kullanim-hakki-ihaleleri-yapim-veya-onarim-karsiligi-kiralama-ihalesi-yapilacaktir-617976.html duyurusu ile ihaleye çıkarılan Sultan Beyazıt Vakfı’na ait 6 parsellik taşınmaz tartışma konusu oldu. Beyoğlu Pera’da bulunan vakfa ait arazinin, otel yapımı karşısında satışa çıkarılması ve sözleşme maddelerinde, tarihi muhtevasını koruyacak maddelerin olmaması tepki çekti. Konu hakkında görüştüğümüz Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise, “Vakıflar olarak içki satışına müsaade etmiyoruz. Kiraya verdiğimiz bakkal, market, otel gibi hiçbir işletmenin içki satışına iznimiz yoktur. Maalesef otelller, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan aldıkları içki izin belgesi ile faaliyet gösteriyorlar” ifadelerini kullandı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 12:59
  1. İstanbul’un tarihi dokusu
  2. Sultan Beyazıt Vakfı
  3. İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü
  4. Kültür ve Turizm Bakanlığı
  5. CHP
  6. Beyoğlu Pera

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