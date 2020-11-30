  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi ECB'den "faiz oranları düşük kalacak" mesajı
Ekonomi

ECB'den "faiz oranları düşük kalacak" mesajı

ECB Başkanı Christine Lagarde: - "Dünyada faiz oranları oldukça uzun bir süre düşük seviyelerde kalacak" - "Herkes piyasadan ilave borçlandı. Bölgenin tümünün toplam borcu yükseldi"

Yeniakit Publisher
2020-11-30 14:35:27 -
ECB'den "faiz oranları düşük kalacak" mesajı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, küresel olarak faiz oranlarının uzun bir süre düşük seviyede kalacağını söyledi.

Lagarde, Brüksel'deki Avrupa Politika Merkezi (ECP) tarafından video konferans yöntemiyle düzenlenen forumda konuştu.

ECB'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizine nasıl müdahale ettiğini anlatan Lagarde, martta başlattıkları Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) riski düşürmek için farklı varlıklar alarak ekonomilere yardımcı olduğunu ifade etti.

Lagarde, "Dünyada faiz oranları oldukça uzun bir süre düşük seviyelerde kalacak." ifadesini kullandı.

Avrupa'daki bütün ülkelerin, salgın nedeniyle uygulanan politikalar neticesinde toplam borç miktarı ve borç-milli gelir oranlarının arttığına dikkati çeken Lagarde, "Herkes piyasadan ilave borçlandı. Bölgenin tümünün toplam borcu yükseldi." diye konuştu.

Lagarde, bu süreçte "gelir ve eğitim" desteklerine odaklanılması gerektiğini anlattı.

AB'nin 2021-2027 yıllarına yönelik bütçesini ve salgın nedeniyle hazırlanan ekonomik programı içeren 1,8 trilyon avroluk paket hakkında Lagarde, "Paketin tamamlanması ve uygulanmaya konması çok önemli. Bunun çok gecikmesine izin verilmemeli." değerlendirmesinde bulundu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüse yakalanmış hamile kadından doğan bebek şaşırttı!
Dünya

Koronavirüse yakalanmış hamile kadından doğan bebek şaşırttı!

Singapurlu kadın, martta hamileyken yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı, kadının kasımda dünyaya getirdiği bebeğinde antikorlar tespi..
Savaş gemileri meydana çıktı! 5 ülke Türkiye'ye karşı birleşti
Dünya

Savaş gemileri meydana çıktı! 5 ülke Türkiye'ye karşı birleşti

Mısır, GKRY, BAE, Yunanistan ve Fransa Mısır açıklarında 6 Aralık'a kadar sürecek tatbikata resmen başladı.
Korkuya neden oldu: Dünya'ya düşerken ateş topuna dönen göktaşı geceyi gündüz yaptı!
Dünya

Korkuya neden oldu: Dünya'ya düşerken ateş topuna dönen göktaşı geceyi gündüz yaptı!

Japonya'da bir göktaşının atmosfere girince ateş topuna dönüşerek düşmesi sosyal medyada gündem oldu. Patlama sesi çıkaran göktaşı halk aras..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay