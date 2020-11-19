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Aktüel ECB Başkanı'ndan "koronavirüs yardımını hemen uygulayın" çağrısı
Aktüel

ECB Başkanı'ndan "koronavirüs yardımını hemen uygulayın" çağrısı

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde: -"Politika yapıcılar için aşılama yapılıncaya ve ekonomideki toparlanma kendi ivmesini oluşturana kadar geçen zaman arasındaki boşluğu doldurmak temel zorluk olacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-11-19 13:47:47 -
ECB Başkanı'ndan "koronavirüs yardımını hemen uygulayın" çağrısı

BERLİN (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi ülkelerine, Avrupa Birliği (AB) bütçesi konusundaki anlaşmazlığa son verme ve acilen ihtiyaç duyulan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yardımını son dakikaya bırakmama çağrısı yaptı.

Lagarde, video konferans yöntemiyle Avrupa Parlamentosu'nun ekonomik ilişkiler komitesinde konuştu.

Kovid-19 vakalarındaki artışın halihazırda belirsizliğin seviyesini yükselttiğini vurgulayan Christine Lagarde, "Yeni Nesil AB paketi gecikmeden faaliyete geçmelidir." dedi.

Lagarde, Kovid-19 salgınında ilk dalgaya karşı “güçlü” ve “hızlı” bir şekilde cevap verdiklerini anlatarak, “Aynı yaklaşım ve kararlılığımızla krizin şimdiki dalgasına cevap vereceğiz.” diye konuştu.

Avro bölgesi ekonomisinin, Kovid-19 vaka sayılarının hızlı artışından ve salgına karşı tedbirlerin yeniden uygulamaya konulmasından ciddi şekilde etkilenmesinin beklendiğini aktaran Lagarde, “Politika yapıcılar için aşılama yapılıncaya ve ekonomideki toparlanma kendi ivmesini oluşturana kadar geçen zaman arasındaki boşluğu doldurmak temel zorluk olacaktır.” ifadesini kullandı.

ECB Başkanı Christine Lagarde, Kovid-19 krizinde uygun finansman koşullarını konusunda ise “Önemli olan sadece finansman koşullarının seviyesi değil, aynı zamanda politika desteğinin süresidir.” yorumunu yaptı.

Lagarde, Avro Bölgesi liderlerinin, ekonomiye yardım etmeyi sürdürmelerinin gerekli olduğuna vurgu yaparak, liderlere, AB bütçesi konusundaki anlaşmazlığa son vermeye ve acilen ihtiyaç duyulan Kovid-19 yardımını son dakikaya bırakmamaları çağrısında bulundu.

AB kurumları, Kovid-19 ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar avroluk kurtarma programı konusunda uzlaşmış fakat bu program Macaristan ve Polonya tarafından veto edilmişti.


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