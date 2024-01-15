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Dünya ECB Başkanı: Trump Avrupa için bir tehdit
Dünya

ECB Başkanı: Trump Avrupa için bir tehdit

Yeniakit Publisher
2024-01-15 07:50:00 -
ECB Başkanı: Trump Avrupa için bir tehdit

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesinin Avrupa için bir "tehdit" oluşturabileceğini ifade etti.

France 2'ye konuk olan Lagarde, Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesi ihtimalini değerlendirdi.

Lagarde, Trump'ın görevdeyken 4 yıl boyunca yaptıklarından ders çıkarıldığı takdirde, kendisinin yeniden başkan seçilmesinin Avrupa için bir tehdit oluşturabileceği yorumunda bulundu.

ECB Başkanı, "Gümrük tarifelerine, NATO'ya hizmet etme taahhüdüne ve iklim değişikliğiyle mücadeleye bakmak yeterli. Sadece bu 3 alanda bile, tarihsel olarak ABD'nin çıkarları, Avrupa'nın çıkarlarıyla örtüşmedi." ifadelerini kullandı.

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