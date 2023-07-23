ECB bankaları yakın takibe aldı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) denetim şefi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bankanın Eylül ayından itibaren ticari bankalardan haftalık likidite verileri sağlamalarını isteyeceğini, böylece faiz oranları yükseldikçe potansiyel şokları önleme kabiliyetlerini daha sık kontrol edebileceğini söyledi.

Andrea Enria Milano Finanza tarafından yayınlanan röportajında Avrupa bankalarının eskisinden daha güçlü olduğunu ancak Ukrayna savaşı, yüksek enflasyon ve hızla yükselen faiz oranları nedeniyle mali piyasaların hala "hassas bir aşamada" olduğunu söyledi.

Tüm bu faktörlerin likidite ve fonlama risklerini arttırabileceğini belirten ECB Denetim Şefi Enria, Avrupa Merkez Bankası’nın stres testlerinde ve devam eden diğer denetim süreçlerinde bu konuya odaklanacağını sözlerine ekledi.

Enria, "Likidite gelişmelerini daha iyi izlememizi sağlayacak daha taze verilere sahip olmak için Eylül ayından itibaren bankalara haftalık bazda bilgi talebi göndermeye karar verdik" dedi.

Halihazırda bankaların ECB'ye aylık bazda likidite bilgisi vermeleri gerekiyor. Öte yandan Avrupalı bankaların stres testlerinin sonuçları önümüzdeki birkaç gün içinde açıklanacak. ECB Deneteim Şefi Andrea Enria, Avrupalı kredi kuruluşlarının daha yüksek sermaye seviyeleri ve daha sağlam ve güvenilir varlıklarla potansiyel bir mali krizle daha güçlü bir şekilde yüzleşebileceklerini göstereceklerini söyledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO