ECB, bankalara 2022 yılına kadar zaman verdi

Financial Times gazetesinin haberine göre Avrupa Merkez Bankası (ECB), bankaların Avrupa Birliği içindeki işlemlerinin Londra'da kaydettirilmesi modeli olan "back to back booking" sürecini kademeleri olarak sona erdirmesi gerektiğini uzun süredir ifade ediyor ve nihayetinde bunun gerçekleşmesi için 3 yıllık bir süre belirledi.

"Back to back" booking modeli, AB içindeki ticaret ve kredi süreçlerinin risklerin yönetileceğini, sermaye ve likiditenin tutulduğu Londra'da kaydettirilmesine imkan veriyor. Bu model bankaların personel ve sermayeyi İngiltere'de tutmalarını kolaylaştırıyor.

Konuya yakın kaynakların FT'ye verdikleri bilgiye göre ECB, finansal kuruluşlara bir mektup gönderdi ve back-to-back booking modellerine bağımlılıklarını 2022 yılına kadar sınırlamalarını istedi.