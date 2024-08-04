EBYÜ’lü öğrenciler 3 dalda finale kaldı
Üniversite öğrencilerini proje yapmaya teşvik etmek ve üretken hale getirmeyi hedefleyen Teknofest’e katılan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin (EBYÜ) genç beyinleri üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ve Teknoloji Transfer Ofisinin desteğiyle hazırladıkları projelerde 3 ayrı dalda finale kalarak büyük bir başarıya imza attı.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Teknofest’e finale kalma başarısı elde eden öğrencileri tebrik ederek final yarışında başarılar diledi. Finale kalmaya hak kazanan projeler ise; Robotank, Çip Tasarım ve Sürü İHA Takımı İstikbal oldu.