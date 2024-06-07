Ebuseleme Gülen'in iddialarına mal bulmuş mağribi gibi atlayanlara ayar! Hevesle izleyip, hüccet devşirmenin âlemi yok

Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen'in açıklamaları, örgüt içinde tartışmalara neden oldu. Taceddin Kutay, bu durumun FETÖ'nün meşru ve gayrimeşru kanatları olduğu izlenimi oluşturmak için kasten tezgahlandığını belirtti. Örgüt içindeki her iki tarafın da eşit derecede haksız olduğunu ifade eden Kutay, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen'in örgüt içi ifşaat mahiyetindeki açıklamaları hiç ummadığımız reaksiyonları beraberinde getirdi. Belli bir mesafede durmuş, süreci takip ediyorum. Gördüğüm şu: Neticesi "Gülen iyi, çevresi kötü"ye varacak bir sürece girildiğinin alametleri görünür hale geldi. Hatta bu durumu "Türkiye NATO ile nikah tazeleyecek. FETÖ ile bu normalleşme de bunun alameti" şeklinde okuyan kimselere dahi denk geldik. Peki vaziyet bu merkezde midir?

Her şeyden önce şunun altını çizmekte fayda var: Örgüt içi tartışmada, iki taraftan birisine hak vermek ve söylemlerini dillendirmek; örgütün meşru ve nameşru kanatları olduğu anlamına gelecektir ki; bu, şu güne kadar FETÖ hakkında ortaya konulan bütün mülahazaların yüz seksen derece zıddıdır. Dini bir yapı olduğu için değil, sivil ve askeri bürokrasinin çeşitli kademelerinde yapılanarak paralel bir devlet kurması sebebiyledir FETÖ ile aramızdaki sorun. Şimdi, sanki böyle bir durum yokmuş da, örgüt içindeki birtakım kötü niyetli ikinci adamlar olan biten hıyanetin yegane müsebbibiymiş gibi davranılırsa, bu FETÖ'ye bu güne kadar takınılan "nameşru terör örgütü" algısının yıkıldığı anlamına gelir. İyi niyetli kötü insanların varlığını ve bunların duruşlarının kıymetli olduğunu kabul ettiğiniz demde, geçtiğimiz sürecin zalimi haline getirirsiniz kendinizi. Oysa, madem varan için, millet için, istiklal için bu hıyanet şebekesi olduğunu kabul ettiğimiz örgütle kâr zarar hesabı yapmadan mücadele edildi; mücadelenin şerefini vicdani muhasebeye çevirmenin anlamı yoktur.

Rica ederim karar versin bir kısım dostlar, FETÖ bir terör örgütü müdür, yoksa kötü adamlarca ele geçirilen bir iyi insanlar hareketi midir? Ebuseleme Gülen'in iddialarını mal bulmuş mağribi gibi sahiplendiğiniz ve argüman olarak kullandığınız anda, bu tutumunuz sizi zımnen ikinci yorumu yapar kimse kılmaktadır. "Hocam gayrimüslimler gusül abdesti almıyor. Adamlar cünüp mü geziyor?" diye sual etmişti bir arkadaşım ortaokuldayken. Hocamız "evladım mevzu oraya gelmeden bitmiştir" demişti. Yaşadığımız hadise de buna benziyor. "Ebuseleme Gülen mi haklı Cevdet Türkyolu ve şürekası mı?" diye tartışmanın bir âlemi yoktur. Her ikisi de eşit derecede haksızdır, zira FETÖ'cüdür. Bu bahisten sonraki haklılık haksızlık mülahazaları, bunların kendi yapısı içindeki tartışmasıdır. Hevesle izleyip, hüccet devşirmenin âlemi yoktur. Eğer hâlâ veremediyseniz FETÖ hakkındaki hükmünüzü, değil Ebuseleme, Fetullah Gülen konuşsa nafiledir. Zira, yakîn bu kadar zor elde edilesi bir şey değildir. Şimdiye kadar elde edemediyseniz, şimdiden sonra da elde edemezsiniz. Madem öyledir, rica ederim, şu tedrici meşrulaştırma faaliyetine bir son verin."

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