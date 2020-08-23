Ebulfez Elçibey, vefatının 20. yılında anılıyor

Azerbaycan’ın bağımsızlık mücadelesinin öncüleri arasında yer alan Elçibey, sadece ülkesinde değil, başta Türkiye olmak üzere tüm Türk dünyasında saygıyla hatırlanıyor. Elçibey’in dava arkadaşı ve zamanında basın sözcülüğünü üstlenen Prof. Dr. Adalet Tahirzade yaptığı açıklamada, eski Sovyet cumhuriyetleri arasında Rus ordusunu ülkeden çıkartan ilk ülkenin Azerbaycan olduğunu, bunu Elçibey’in cumhurbaşkanlığı döneminin en önemli olayı olarak gördüğünü söyledi. Eğitim, bilim ve kültür alanında da önemli atılımlar yapıldığını belirten Tahirzade, “Elçibey döneminde çoğu Türkiye’ye olmak üzere binden fazla genç yurtdışına üniversite eğitimi almaya gönderildi. İlk yurtdışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirerek Azerbaycan’ın dış politikasındaki önceliği açıkça ortaya koydu” bilgisini verdi.