Ebubekir Sofuoğlu'ndan solaklara unutamayacakları ayar! "Bu taciz Müslümanların değil sizindir"

Ensar Vakfı’nda geçtiğimiz yıllarda yaşanan münferit bir hadise üzerinden Müslümanları hedef tahtasına oturtma çabası içerisinde giren solak mahalleye Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu tepki gösterdi.

"Bu taciz Müslümanların değil sizindir"

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili konuşmasının yer aldığı bir video yayınlayan Sofuoğlu “İnsanın olduğu her yerde hata olabilir, yanlış olan bu hatayı örtmektir. Ensardaki tacizi örtmemesine siz de tacizler içerisinde yüzmenize rağmen, tek bu olayla Ensarı suçlamak art niyettir. Ki o tacizci de solcu sendikacı öğretmendi. Yani bu taciz müslümanların değil sizindir” ifadelerini kullandı.