Ebubekir Sofuoğlu'ndan Fatih Erbakan'a çağrı!
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'ın Cumhur İttifakı'na katılmayacağını açıklamasından sonra çağrıda bulunan Ebubekir Sofuoğlu, "Sayın Erbakan; lütfen sayın Erdoğan lehine Cumhurbaşkanlığı adaylığından feragat edin." dedi.
Yeniakit.com.tr
Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, partisinin genel merkez binasında Cumhur İttifakı'na katılmayacağını açıklayan Dr. Fatih Erbakan'a çağrıda bulundu.
"Cumhur İttifakı'na katılmamanız milleti üzmüştür." diyen Prof. Sofuoğlu, "Sayın Erbakan; lütfen sayın Erdoğan lehine Cumhurbaşkanlığı adaylığından feragat edin." ifadesini kullandı.
Sofuoğlu mesajına şöyle devam etti:
Millet de en az 100 milletvekili ile sizi ve partinizi meclise taşısın. Derya Yanık, Özlem Zengin gibilere sandıkta derse verme fırsatından milleti mahrum etmeyin.
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