Ebubekir Sofuoğlu, odatv’nin maskesini düşürdü!

yeniakit.com.tr YSK sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite tercihi yapacak olan ve İlahiyat Fakültesi’ne gitmek isteyen öğrencileri dikkat edilmesi gereken konularda uyaran Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, yalanlarıyla meşhur, müfteri tetikçi odatv’nin saldırısına maruz kaldı. Öğrencileri bilhassa deist, ateist ve reformist öğretmenlere karşı uyaran Sofuoğlu, İFAM gibi kurumların bulunduğu şehirlerin tercih edilmesi gereketiğini söylemişti. İFAM’ın kurucusu olan İhsan Şenocak’a açık düşmanlık yapan odatv, Ebubekir Sofuoğlu’nun ilahiyatçıları dinsiz ilan ettiğini öne sürdü.

Skandal haber: İlahiyat fakültelerini de dinsiz ilan ettiler

Tetikçi odatv, Ebubekir Sofuoğlu’nu hedef gösterdi, ilahiyatçıları dinsiz ilan ettiğini öne sürdü. Sofuoğlu’nun tehlikeli oldukları için uyardığı deist, ateist, din düşmanı, reformist ilahiyatçıların bir numaralı müdafii odatv, “Ebubekir Sofuoğlu, İlahiyat Fakültelerini hedef alarak, ilahiyattaki öğretim üyelerinin, ‘Deist, Ateist, Hadis Düşmanı, Kuran Düşmanı’ olduğunu öne sürdü.” ifadelerini kullanarak açıkça iftira attı.

odatv’ye cevap: Türkçe okuma-anlamayı öğrenin

Prof. Sofuoğlu, odatv’nin bu yalanına, sosyal medya hesabından şu cevabı verdi:

Kimseye dinsiz demedim. Akımlar dedim. Önce Türkçe okuma-anlamayı öğrenin. İlahiyatlar ve oradaki kimileri arkadaşım olan hocalar ülkemizin nadide kurumları ve kişileridirler ve iyiki vardırlar. Hedefim, goldziher müridi, misyoner ilahiyatçı hocalardır.

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi