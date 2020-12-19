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Gündem Ebubekir Sifil'in tepkisi Yılmaz Özdil'in zoruna gitti... Bir füze de Cübbeli Ahmet Hoca ve Hilal Kaplan'dan!
Gündem

Ebubekir Sifil'in tepkisi Yılmaz Özdil'in zoruna gitti... Bir füze de Cübbeli Ahmet Hoca ve Hilal Kaplan'dan!

'Bidon Kafa' lakaplı Yılmaz Özdil'in dua ve namaz ile alay etmesinin ardından Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'ndan gelen tepki zoruna gitti. Bu tepkinin ardından mahkemeye koşan 'yozdil' nikli Yılmaz Özdil'e Cübbeli Ahmet Hoca ve Hilal Kaplan'dan anladıkları dilden ayar geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 00:31:00 - 2020-12-19 00:33:03
Ebubekir Sifil'in tepkisi Yılmaz Özdil'in zoruna gitti... Bir füze de Cübbeli Ahmet Hoca ve Hilal Kaplan'dan!

'Bidon Kafa' lakaplı Yılmaz Özdil'in Türkiye genelinde yapılan Yağmur Duası ile alay etmesine büyük tepki geldi. Özdil'e tepki gösteren isimlerden birisi de İlahiyatçı Prof. Dr. Ebubekir Sifil olmuştu. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Prof. Sifil, "Diyanet İşleri Başkanlığı'na bir teklif: Başta Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman olmak üzere dinî sembol ve değerlerle, duayla, namazla... alay edenler, kim olurlarsa olsunlar, öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın, cenaze namazları kılınmasın." demişti.

Duayı ve namazı alaya alması nedeniyle tepki göseren Prof. Dr. Ebubekir Sifil'in sözleri, 'Yozdil' nikli Yılmaz Özdil'in zoruna gitti.

'Bidon Kafa' ve taraftarlarını tatmin etmek için harekte geçen Sözcü, Prof. Dr. Ebubekir Sifil'e suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Cübbeli Ahmet Hoca'dan füze

Sosyal medyada Ebubekir Sifil'e büyük destek gelirken Cübbeli Ahmet Hoca da kendi sosyal medya hesabından Yılmaz Özdil'e ayarı verdi. 

Ebubekir Sifil Hoca'yı tasdikleyen Cübbeli Ahmet Hoca şu ifadelerde bulundu:

"Ebubekir Sifil Hoca'nın dediği gibi; 'Namazla alay edenin namazı kılınmaz' "

Hilal Kaplan da bombaladı: Keşke onurlu olabilseydiniz

Ebubekir Sifil'e bir destek de Gazeteci Yazar Hilal Kaplan'dan geldi. Alay ettiğiniz Müslümanların kıldıracağı cenaze namazına muhtaç oldukları şeklinde ifadelerde bulunan Kaplan, şu paylaşımda bulundu:

Aynen katılıyorum; Sözcü avukatları listeye beni de yazın!

Keşke siz ömrünüz boyu alay ettiğiniz değerlere sahip insanlarla, ömrünüzün sonunda muhatap olmamayı isteyecek kadar onurlu olabilseydiniz en azından..

Vatandaşlardan 'Yozdil'e tepki, Ebubekir Sifil'e destek

İslam düşmanı zihniyetin temsilcisi Özdil'e vatandaşlardan büyük tepki gelirken Prof. Dr. Ebubekir Sifil'e ise sosyal medyadan büyük destek geldi. 

Sifil için açılan "#EbubekirSifilYalnızDeğildir" etiketine on binlerce tweet atıldı. 

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