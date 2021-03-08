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Gündem Ebubekir Sifil'e 'yobaz' diyen Yılmaz Özdil ifadeye çağrıldı
Gündem

Ebubekir Sifil'e 'yobaz' diyen Yılmaz Özdil ifadeye çağrıldı

Ebubekir Sifil, kendisine 'yobaz' diyen Yılmaz Özdil hakkında şikayetçi oldu. Daha önce de İslam'a defalarca hakarette bulunan Yılmaz Özdil ifadeye çağrıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 19:52:00 -
Ebubekir Sifil'e 'yobaz' diyen Yılmaz Özdil ifadeye çağrıldı

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, kendisine köşesinden hakarette bulunarak 'yobaz' ifadesini kullandığı için Ebubekir Sifil'in şikayeti üzerine savcılık tarafından ifadeye çağrıldı.

İslam'a alenen hakarette bulundular

Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde öğretim görevlisi olan Ebubekir Sifil, İslam'a alenen hakaretlerde bulunan TELE1 programcısı Cüneyt Akman ile Sözcü yazarı gazeteci Yılmaz Özdil için Diyanet’e çağrıda bulunarak, “öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın, cenaze namazları kılınmasın” dedi.

Sifil'in bu sözlerine başlatılan soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.

Yılmaz Özdil, Ebubekir Sifil'e 'yobaz' dedi

Sifil de, Özdil'in köşesinde kaleme aldığı ‘Yobazın Tehdidi' başlıklı yazısında geçen ‘yobaz' ve ‘insanlıktan çıkma' ifadelerinin kendisine karşı işlenmiş aleni hakaret suçu olduğu iddiasıyla savcılığa şikayette bulundu.

İfadeye çağrıldı

Sözcü'nün haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurusu üzerine Özdil hakkında, “hakaret” ve “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçlarından soruşturma başlatarak Özdil’i ifadeye çağırdı.

 

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