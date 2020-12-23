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Gündem Ebubekir Sifil'e Ayosofya Camii imamı Mehmet Boynukalın'dan destek
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Ebubekir Sifil'e Ayosofya Camii imamı Mehmet Boynukalın'dan destek

Doç. Dr. Ebubekir Sifil'in Diyanet'e, Kur'an ayetleriyle alay eden "Yılmaz Özdil'in ve Cüneyt Akman'ın cesetleri camilere sokulmasın, cenazeleri kılınmasın" çağrısına Ayasofya Camii'nin baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'dan destek geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 19:26:00 -
Ebubekir Sifil'e Ayosofya Camii imamı Mehmet Boynukalın'dan destek

Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Ebubekir Sifil'in Diyanet'e yaptığı "Yılmaz Özdil'in ve Cüneyt Akman'ın cesetleri camilere sokulmasın, cenazeleri kılınmasın" çağrısına Ayasofya Camii'nin baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'dan destek geldi.

Ebubekir Sifil'den Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman çağrısı

Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Ebubekir Sifil'in Sözcü yazarı Yılmaz Özdil ve Tele 1 sunucusu Cüneyt Akman'la ilgili Diyanet'e seslenerek "Cesetleri camilere sokulmasın, cenazeleri kılınmasın" şeklinde yaptığı çağrı İslami kesimlerden destek görürken solak medya ve avaneleri tarafından ise tepki görmüştü.

'Ayetle dalga geçen küfre girer'

Ebubekir Sifil'e, Ayasofya Camii'ya "baş imam" olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın’dan destek geldi. Mehmet Boynukalın, Özdil ve Akman'ın Allah'ın ayetleriyle alay ederek "küfür"e girdiğini öne sürdü ve "Dolayısıyla Ebubekir Sifil hoca doğru söylemiş" dedi.

Ayosofya Camii imamından Ebubekir Sifil'e destek

Twitter hesabından konuyla ilgili ayetler paylaşan Boynukalın'ın destek açıklaması şöyle:

"Şâyet kendilerine (niçin alay ettiklerini) sorsan, “Biz sadece lâfa dalmıştık ve aramızda eğleniyorduk”, derler. De ki: “Allah’la, O’nun âyetleriyle ve peygamberiyle mi eğleniyordunuz?” Boşuna özür dilemeyin! Çünkü siz, (sözde) iman ettikten sonra küfrünüzü açığa vurdunuz.İçinizden (tövbe eden) bir zümreyi affetsek bile, suçlarında ısrar etmeleri sebebiyle, diğer bir zümreye azap edeceğiz." (Tevbe suresi, 9/65-66).

Bu ayetlerde açıkça ifade edildiği üzere Allah ile, onun ayetleriyle, peygamberiyle alay eden küfre girer; tövbe etmediği sürece... Küfrünü açıkça ortaya koyan tövbesini de açıkça ilan etmelidir.

Dolayısıyla Ebubekir Sifil hoca doğru söylemiş. Ancak bendenizi asıl düşündüren şudur: İslâm diyarı olmasıyla övündüğümüz şu ülkede birilerinin İslam'a kolayca dil uzatabilmesidir. Allah Müslümanları aziz eylesin!"

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