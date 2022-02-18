Ebubekir Şahin'den 'Tarkan' iftirasına yanıt: Hayal dünyanıza inananlar olduğu için cevap veriyorum!

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RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, müzik yayını yapan televizyon kanallarının yöneticilerini, Sezen Aksu'nun "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı video klibini yayınlamamaları konusunda uyarmıştı.

'Takdiri kuruluşlara bıraktık'

Uslu, "Sezen Aksu" uyarısı sebebi ile bazı haber kanallarının hedefi haline gelirken, RTÜK'ün yayın kuruluşlarını genelde önden uyardığını söyleyerek, Aksu'nun şarkısının RTÜK incelemesinde olduğunu hatırlatıp, şunları söylemişti:

Sezen Aksu'nun ilgili şarkısı incelemeye alındı. Takdiri kuruluşların kendilerine ait olmak üzere mağdur olmamaları için tedbirli davranmaları konusunda onları ikaz ettik. Çünkü bir sorun tespiti olursa, işlem yapmamız gerekecek.

Uyarıyı 'talimat' diye çarpıttı!

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, Sezen Aksu'nun Hazreti Adem (a.s) ile Hazreti Havva annemize yönelik "cahiller" hakaretinde bulunduğu "Harika Bir Şey Yaşamak" adlı şarkısı sebebi ile televizyon kanallarının uyarılmasını, "Talimat" diye çarpıttı.

Tarkan’ın "Geççek" şarkısı üzerinden RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i hedef alan CHP'li Taşçı, "RTÜK, sevgili Tarkan'ın müthiş şarkısını sessizce, sarayı pür dikkat dinliyor televizyonlara göstermeyin talimatı verip vermemek için! Hatırlatalım RTÜK kanallara Sezen Aksu’yu yayınlamayın talimatı vermiş, Erdoğan ‘Muhatabım Sezen Aksu değildir’ deyince de açığa düşmüştü." dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK Üyesi Taşcı’nın sözlerine şöyle cevap verdi:

Devamlı kamuoyunu yanlış bilgilendirme alışkanlığınıza cevap vermek normalde huyum değildir ama hayal dünyanıza inananlar olduğu için cevap veriyorum. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi Sezen Aksu’nun şarkısına dair RTÜK’ün hiçbir şekilde TV’lere bir talimatı olmamıştır!