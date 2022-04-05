Ebu Leheb'in çetin azabının hafiflediği gün!

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Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) doğumundan 3 gün sonra (başka bir rivayete göre 7 gün), Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe hatun, Efendimiz'e (SAV) günlerce süt annelik yaptı.

Süveybe, daha önce Hz. Hamza'ya ve sonradan Ebu Seleme'ye de süt annelik yapmıştı.

Rivayete göre; Ebu Leheb'i ölümünden sonra rüyada gördüler.

Ebu Leheb cehennemde susuzluktan feryad ediyordu. "Ne oldu?" diye sordular.

"Ne olacak, sizden sonra hiçbir hayra ermedim. Yalnız, Süveybe'yi azad ettiğim o da, Muhammed'e süt annelik yaptığı için, şuradan su içiyorum" diyerek iki parmağı arasında bir yeri gösterdi.

Ebu Leheb'in her Pazartesi gecesi su içtikten sonra azabının hafiflediği de bildirilmektedir.

Cenab-ı Allah yüce Kur'an'da Ebu Leheb hakkında şöyle buyurmaktadır: