Ebu Leheb'in çetin azabının hafiflediği gün!
Efendimiz Hazreti Muhammed'e (SAV) azad ettiği kölesi Süveybe hatunun süt annelik etmesi sebebi ile Ebu Leheb'in, Pazartesi geceleri azabının hafifletildiği rivayet ediliyor.
Yeniakit.com.tr
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) doğumundan 3 gün sonra (başka bir rivayete göre 7 gün), Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe hatun, Efendimiz'e (SAV) günlerce süt annelik yaptı.
Süveybe, daha önce Hz. Hamza'ya ve sonradan Ebu Seleme'ye de süt annelik yapmıştı.
Rivayete göre; Ebu Leheb'i ölümünden sonra rüyada gördüler.
Ebu Leheb cehennemde susuzluktan feryad ediyordu. "Ne oldu?" diye sordular.
"Ne olacak, sizden sonra hiçbir hayra ermedim. Yalnız, Süveybe'yi azad ettiğim o da, Muhammed'e süt annelik yaptığı için, şuradan su içiyorum" diyerek iki parmağı arasında bir yeri gösterdi.
Ebu Leheb'in her Pazartesi gecesi su içtikten sonra azabının hafiflediği de bildirilmektedir.
Cenab-ı Allah yüce Kur'an'da Ebu Leheb hakkında şöyle buyurmaktadır: