Ebu Leheb'i güzelleyen kendini bilmez İsrafil Balcı'ya İhsan Şenocak'tan tepki!

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Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Cihad Kısa'nın Hazreti Meryem'e yönelik ahlak dışı sözlerinden sonra, bu sefer de Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi İsrafil Balcı'dan Ebu Leheb güzellemesi geldi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Balcı, Tebbet Suresi'nde lanetlenen Ebu Leheb'i şöyle savundu:

Mekke döneminde Hz.Muhammed'in en büyük düşmanları arasında gösterilir

*Hangi kötülüğü yaptılar diye sorulsa somut örnek bulamazsınız

*Sadece Ebu Leheb'in Ukaz'da Resulullah'ın arkasından gidip onu yalanladığı anlatılır. Başka örnek yok.

Balcı'nın sözlerini Twitter hesabından eleştiren Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak şu ifadeleri kullandı:

Şaşırmadım. Ebu Leheble ilgili ayetten de sureden de haberi yoktur. Akademyada bunun gibi öyleleri bilirim ki Arapça’nın Elif Ba’sı mesabesinde olan harf-i cerleri bilmez. Bu kafada olanlar Diyanet’in yeterlilik sınavına girse imam olamaz. Lakin imam, bundan diploma almak zorunda.