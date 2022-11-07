Ebu Leheb'i güzelleyen İsrafil Balcı bir de utanmadan dalga geçti!

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Öğretim Üyesi İsrafil Balcı, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Ebu Leheb'i güzelledi.

Ebu Leheb'in Efendimiz'e (sav) hiçbir kötülükte bulunmadığını söyleyen Balcı, "Ebu Sufyan ve Ebu Leheb, Mekke döneminde Hz.Muhammed'in en büyük düşmanları arasında gösterilir. Hangi kötülüğü yaptılar diye sorulsa somut örnek bulamazsınız Sadece Ebu Leheb'in Ukaz'da Resulullah'ın arkasından gidip onu yalanladığı anlatılır. Başka örnek yok." dedi.

İsrafil Balcı, sapkın fikirlerine gelen tepkilere ise alaylı üslupla cevap verdi.

Sosyal medya kullanıcılarının kendisine Tebbet Suresi'ni hatırlattığı Balcı, "Hayret, ilk kez duydum." cevabını verdi.

Tepkilere verdiği cevabı ekran görüntüsü şeklinde paylaşan İsrafil Balcı paylaşımına, "Az önce bir dostumla konuştum. Hayli güldürdü. Ebu Leheb'le ilgili paylaşıma birisi aşağıdaki yorumu yapınca ti'ye aldım. Bu kadar da olmaz diye açıklama yapmadım. Birileri bunu, Tebbet süresinden haberi yok diye sunmuş. Gülünçsünüz. Allah iyiliğinizi versin." mesajını ekledi.