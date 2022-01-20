Ebu Cehil’in torunları

Yavuz Selim İstanbul

İlk Peygamber Hz. Adem Aleyhisselam ile insanlığın annesi Hz. Havva validemize “cahil” deme hadsizliğinde bulunan müzisyen Sezen Aksu’ya her kesimden büyük tepki yükselirken, laikçi-sol zihniyetin egemen olduğu sanat camiası ya sessiz kalıp üç maymunu oynuyor ya da Aksu’nun hadsizliğine sahip çıkıyor. CHP’nin dümen suyunda şarkıcılık yapıp cep dolduran Sıla Gençoğlu, Mustafa Sandal, Aynur Aydın, Gonca Vuslateri gibi isimler sosyal medya açıklamalarıyla Sezen Aksu’nun “yanlış anlaşıldığını” öne sürerek milletin aklıyla alay etti.

İlyas Salman'dan destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy veren millete “akılsız” diyerek hakaret eden İlyas Salman, “Sezen Aksu’yu hırpalatmayız” sözüyle yine alçaklığın safında yer aldı. Pedofili sapkınlığının geniş kitlelere yayılması için figüran olarak kullanılan, kliplerinde “seks objesi küçük kız çocuğu” imajı çizen 20 yaşındaki Aleyna Tilki, “Bazen sanatın izahı olmaz” deyip skandalı sanat kılıfıyla örtmeye kalkıştı. Tek merkezden talimat almışçasına Sezen Aksu’yu sahiplenen küfür yobazlarına 28 Şubat medyasının kirli sicilli ismi Fatih Altaylı da “Alayınızın toplamı bir Sezen Aksu etmez” diyerek, eleştirenlere “Hass...” kelimesini kullanıp küfretti. Siyaset sahnesinde ise, seçim öncesi türbe türbe gezen CHP’li Ekrem İmamoğlu ile muhafazakar anlayıştan “dönüş” süreci devam eden Deva Partisi Başkanı Ali Babacan’ın Aksu’ya arka çıkması tepki topladı.

Küfrün sanatı olmaz

Peygambere hakaret eden Sezen Aksu’ya suç duyurusunda bulunan hukukçulardan Avukat Sezer Baylan, Akit’e yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: “Küfrün sanatı, sanatçısı olmaz. Avrupa mahkemelerinde dahi bu tür hakaretlerin sanat kılıfı altında legalleştirilmesine müsaade edilmez. Bu tarz İslami değerleri aşağılayan kişiler kim olursa olsun adalet önünde hesap verecektir. Suçu ve suçluyu övmek de suçtur. Aksu’nun hakaretinin de o hakarete sahip çıkanlar hakkında da hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Avrupa mahkemelerinde dahi bu tür hakaretlerin sanat kılıfı altında legalleştirilmesine müsaade edilmez. Dini değerleri aşağılayan bir sanatçı aleyhine AİHM kararı ortadadır. ‘İfade özgürlüğü’ veya ‘sanat kapsamında değerlendirilmeli’ şeklindeki savunmaya itibar edilmemiştir.”

Türbeci İmamoğlu oy derdinde

Siyasilerin Aksu’nun yanlışına ortak olmasına da değinen Baylan, şöyle devam etti: “Siyasi olarak Ekrem İmamoğlu ve Ali Babacan’ın Aksu’ya sahip çıkması oy merakıyla yapılmış bir hamledir. Aksu’yu dinleyenlerin oyunu alabilmek peygambere hakareti normal görmeyi bu millet kabul etmez. Hz. Adem babamız ve Hz. Havva annemiz bütün semavidinler için ortak değerdir. Bunun dini, dili, siyasi düşüncesi olamaz. Bu ne fikir hürriyetidir ne sanat faaliyetidir. Aksu, dini değerlere açıkça hakaret etmiştir.”

Sezen Aksu'nun babası FETÖ imamı

Sezen Aksu’ya tepkisini meydanlara inerek gösteren Milli Beka Hareketi Başkanı Murat Şahin de, şunları ifade etti: “Bu zihniyet CHP’ye şirin gözüküp cebini doldurmak için ve para için İslam’a hakaret edenlere bile alkış yapmaktan korkmuyor ve utanmıyor. Sezen Aksu’nun babası eli kanlı terör örgütü FETÖ’nün baş imamı ‘Yaman Dede’ lakaplı Sami Yıldırım’dır. Küfrün merkezi Pensilvanya’dır. Küfrün figüranları da önümüzdedir. Hz. Adem ile Hz. Havva’ya ‘cahil’ deme hadsizliğinde bulunan Sezen Aksu’ya sahip çıkanlar, dini ve manevi değerlerimize sahip çıkanlara hakaret etmek için küfrün şemsiyesi altında toplandılar. Tek merkezden talimat aldıkları aşikar olan bu zihniyetin TV’deki abileri Fatih Altaylı da eleştirenlere aklı sıra hakaret ediyor.”

Küfrün merkezi Pensilvanya'dır

Sezen Aksu’nun 15 Temmuz darbesinden bir gün önce yayına verilen “Cuppa Cuppa” isimli şarkısında darbe talimatının verilmesine hizmet ettiğini savunan Şahin, sözlerini şöyle tamamladı: “14 Temmuz 2016’da Sami Yıldırım ve Sezen Aksu ‘Cuppa Cuppa’ şarkısını yazıp aslında ‘cunta cunta’ demek istediler. Fotoğraf net olarak önünüzde. Bu fotoğrafı görmek için gözlük takmaya gerek yoktur. Küfrün merkezi Pensilvanya’dır. Küfrün figüranları da önümüzdedir. Küfüre geçit verilmemelidir. Sayın Erdoğan’a sahip çıkılmalıdır.”