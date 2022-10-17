Ebru Polat'ın sakız faturası ortalığı karıştırdı! Sosyal medyadan tepki yağdı

Şarkıcı Ebru Polat, bir alışveriş merkezinden satın aldığı sakızın faturasını Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımı görenler Ebru Polat'a isyan etti.

Bir sakıza 895 TL ödedi

Ebru Polat, alışveriş merkezinden satın aldığı bir sakıza tam 895 TL ödedi. Faturayı Instagram hesabından paylaşan Polat, "Çiğnediğim tek sakız bu. 900 TL olmuş. Uçtu gitti her şey. Ama aldım tabi" dedi.

Tepkiler çığ gibi

Bir sakıza 895 TL para ödeyen Ebru Polat'a sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı. İşte o tepkilerden bazıları:

Bunları bilerek yapıyorlar diye yorumladım. Günahtır, yazıktır ya. Evet para kendisinin, nasıl harcarsa harcar. Ama resmen bu dalga geçmek, ego tatmin etmek. Nereye gidiyor bu insanlık...

- Para için maden ocağında ölenler aklıma geldi.

- Millet aç gezerken böyle paylaşım yapanları Allah'a havale ediyorum.

- Bir fakirin karnını doyurmak daha güzel olurdu.

- Millet ekmek bulamıyor. Yazık, çok yazık...

- SMA hastası çocuklara harcayın şu paralarınızı. Çiğneyip tüküreceğiniz sakızlara değil...

Daha önce 54 liralık böreğin fiyatını eleştirmişti

Ebru Polat daha önce bir börek ile ayrana 54 TL ödemiş ve bu rakamı çok bularak şunları söylemişti:

"Bir küçük börek, ayran 54 TL. Pes cidden pes. Allah parası olmayanların yardımcısı olsun"

Polat'ın bu paylaşımının ardından bir sakıza 895 TL vermesi dikkat çekti.