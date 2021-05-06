Ebru Baki'nin de ipi çekilecek mi? Programı üç saatten bir saate indirildi!
Habertürk Tv ekranlarında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 'dalga geçilmesi'ne müsaade ederek kahkalarla karşılık veren Ebru Baki'nin programı bugün de devam ederken, normalde 3 saat süren yayın 1 saattte tamamlandı.
Habertürk Tv ekranlarında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 'dalga geçilmesi'ne müsaade ederek kahkalarla karşılık veren Ebru Baki'nin programı bugün de devam ederken, normalde 3 saat süren yayın 1 saattte tamamlandı.