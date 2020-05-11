EBRD'den Netlog'a 25 milyon avroluk finansman

İSTANBUL (AA) - Netlog Lojistik, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 25 milyon avroluk finansman anlaşması yaptı.

Netlog Lojistik, söz konusu finansmanın iç ve uluslararası ticaretin desteklenmesinde, arz kanallarına daha fazla esneklik kazandırılmasında kullanılacağını bildirdi.

EBRD'den yapılan açıklamada da, yeni tip koronavirüs (Kovis-19) salgını nedeniyle mal ve ürün tedarikinin her zamankinden daha önemli bir hale geldiğine işaret edilerek, Netlog'un Türkiye'nin en büyük lojistik firması olmasının yanı sıra Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'nın da en hızlı büyüyen lojistik şirketlerinden biri konumunda bulunduğu vurgulandı.

Netlog Lojistik'in 22 iştirakiyle birlikte gıda, ilaç, endüstri ürünleri, moda ve tekstil gibi farklı alanlardaki ürün gamlarına hitap eden entegre bir hizmet sunduğu aktarılan açıklamada, uzun süredir birlikte çalıştıkları şirkete finansman sağlamaktan dolayı memnuniyet duydukları dile getirildi.

EBRD, 2009'dan bu yana Türkiye ekonomisinin çeşitli sektörlerine yaklaşık 12 milyar avroluk yatırım yaptı. EBRD'nin Türkiye'deki 6,7 milyar avroluk portföyü, bankanın yatırım yaptığı 38 ülke arasında en büyük tutar olarak öne çıkıyor.



